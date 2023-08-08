Волонтеры шьют адаптивную одежду для раненых бойцов: в чем ее особенность

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Валерия Гуржий
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Волонтеры "Швейной роты" шьют адаптивную одежду для находящихся на лечении раненых бойцов.

Об этом пишет " Общественное ".

Адаптивная рубашка шьется на липучках. И она на липучках не только как обычная рубашка – посередине. Она также имеет на липучках рукава, которые расстегиваются полностью от горловины и донизу. Ребята, имеющие ранения в этих участках, не могут протянуть конечности через обычную одежду.

В адаптивной одежде им удобно переодеваться, медперсонала – проводить манипуляции с их ранениями.

Волонтеры шьют рубашки, брюки, футболки и шорты, а также нижнее белье. Вся одежда оснащена кнопками, липучками или шнуровкой, чтобы ее было легче одевать и снимать.

Готовую одежду волонтеры отправляют в стабилизационные пункты и госпитали по всей стране. При необходимости могут изготовить индивидуальный заказ с адресной доставкой.

Помочь "Швейной роте" можно по ссылке .

Фото: Ната Дмитрук

Опубликовано: 08 августа 2023
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