Украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на MTV Music Video Awards

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Ирина Маймур
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Украинский режиссер и клипмейкер Таня Муиньо стала номинанткой премии MTV Music Video Awards 2023.

Об этом сообщили в Entertainment Tonight.

Муиньо номинировали за клип Attention для Doja Cat. Украинка сразится за премию в профильной номинации «Лучшая режиссура». Кроме того, клип номинирован в категории «Видео року».

Клип Crushed, который Imagine Dragons сняли в Украине, также номинировали на MTV Music Video Awards. Он будет соревноваться в спецкатегории «Видео для добра». В клипе снято село Новогригоровка Николаевской области и 14-летний житель села Саша, переживший оккупацию.

Фото: Лирум

Опубликовано: 09 августа 2023
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