Вареники и эмбиент: Как сообщество Monday Kitchen устраивает украинские гастровечеринки в Берлине

В районе Фридрихсхайн есть сквот, который легко найти в андеграундных путеводителях по Берлину: здесь проводят разные события и просто собираются люди, объединяемые общими ценностями.

Этим летом квартал немного напоминает киевский Подол или Золотые ворота: слышно немецкий, английский, но чаще украинский.

Это сообщество Monday Kitchen собирает единомышленников на благотворительные гастровечеринки с варениками, "Опіллям" и электронной музыкой.



Мы поговорили с основателем движения Владом о том, кто приходит на такие события, как они помогают собирать деньги на амуницию для ВСУ и на «гуманитарку». А еще о том, что сложнее – найти свеклу в Берлине, или убедить немцев давать украинцам больше танков.

О старте проекта Monday Kitchen

Проект возник в начале полномасштабного вторжения. Тогда казалось, что волонтеры повсюду: все время кто-то собирал гуманитарку, отвозил амуницию, куда-то ехал, что-то искал. Мы могли видеться несколько раз в день на складах или прямо в метро, но не было возможности спокойно собраться всем вместе. Мы решили это исправить: собираться, общаться и что-то готовить.

На первой «кухне» было около 15 человек, и все были между собой как-то знакомы. Потом начали появляться новые люди, все время возникали разные идеи, все развивалось очень органично.

Мы начинали этот проект с художником Митей Чуриковым, он много лет живет в Берлине. Вообще с нами были очень разные люди: например, шефиня из японского ресторана, тетя Люба, мама друга, которая раньше работала с детьми в Днепре. Она просто обожает, когда что-то происходит и о ком-то нужно заботиться.

Сначала мы меняли локацию для наших событий. Но главное для нас было, чтобы это был safe space – безопасное пространство, в котором украинцы были бы на одной волне. Здесь никому не нужно было объяснять, что происходит в Украине и призывать к действиям: все знали и вкладывались максимально.



У нас всегда был дружеский, спокойный, искренний вайб. А самый большой конфликт, возникший в сообществе, – это спор на тему правильного рецепта борща.

В результате нас познакомили с комьюнити, которое живет в этом доме во Фридрихсхайне. Им понравилась идея, тем более, что они сами искали возможности поддержать украинцев. Так что последние полгода события мы проводим здесь.



У Monday Kitchen есть несколько задач.



Во-первых, это, как я сказал, безопасное пространство для украинцев, где они могут социализироваться, общаться и просто быть на одной волне.

Во-вторых, возможность снова и снова рассказывать об Украине, привлекать внимание ко всему происходящему.

В третьих, возможность собирать деньги и направлять ее на помощь Украине.

О понедельниках, вечеринках и воркшопах

Мы собираемся по понедельникам, потому что мне кажется, что такие встречи – лучший способ войти в неделю. Есть такой стереотип, что понедельник – трудный день. Вот мы стараемся его сделать наоборот очень приятным.



Формат событий разный. Чаще люди приходят в 19.00. Мы готовим борщ, вареники или что-то другое, наливаем пиво.



Часто на событиях можно услышать музыку от Миши: у него своя сложная история спасения из Мариуполя. Здесь, в Германии, меценаты дали ему оборудование, чтобы он и дальше мог заниматься творчеством.

Музыка и еда – две вещи, прекрасно объединяющие людей и сочетающиеся между собой.

Иногда мы делаем воркшопы: это отдельные события, на которых мы учим готовить украинские блюда. Так, недавно учили людей из разных стран готовить черные вареники с вишнями.

Об украинском борще из немецких продуктов

Обычно мы начинаем работать над рецептами в пятницу или воскресенье. Все время экспериментируем, что-то обновляем и ищем самые лучшие варианты.

В понедельник с самого утра едем за покупками. Кстати, очень удобно, что именно в понедельник в Германии можно найти множество товаров со скидками. Причем очень качественных.

Купить все в одном магазине невозможно. Поэтому мы едем в один магазин за свеклой для борща, в другой за замороженными вишнями для пирожков, в третий за чем-то еще.

Сейчас мы уже знаем места и все немного проще. А сначала у нас уходили месяцы, чтобы найти не пластмассовые, а действительно вкусные томаты.

Это была какая-то детективная работа: я покупал по помидору, где бы я ни был, пока мы не нашли вкусные. А свеклу не в сезон можно найти только на специальных маркетах органических продуктов.

Но это увлекательный квест. И мне это нравится.

За несколько часов до начала события, уже на месте, мы начинаем все готовить. Есть основная команда из нескольких людей (я, Миша, Женя), но если кто-то хочет прийти раньше и помочь, мы только за.

О поддержке Украины

За год интенсивность событий в поддержку Украины снизилась, а с другой стороны сформировалось активное сознательное и мощное украинское коммьюнити. Так же много немцев-активистов, которые следят за ситуацией и стремятся помочь.

В начале вообще было трудно объяснить европейцам, что происходит и почему нужно собирать донаты, отправлять помощь, что государство не может само закрыть все эти потребности.

Мы с Monday Kitchen также пытаемся участвовать в разных событиях в поддержку Украины. Например, пригласили на ивент Марию Владимирову, военного аналитика, советницу по вопросам безопасности члена парламента Омида Нурипура. Она объясняла, что Германия действительно хочет оказывать больше военной помощи Украине, но в самой стране действуют такие бюрократические механизмы, из-за которых все процессы длятся очень долго.

Если честно, все люди, прожившие в Германии хотя бы год, поймут о чем она говорит: здесь любых решений нужно ждать. Надо зарекомендовать себя и только после этого, когда ты прошел «этапы инициации», у тебя появляется возможность делать что-то более или менее стабильно.

И пока немцы принимают решения, мы понемногу готовим, собираем донаты и превращаем это в полезные вещи. Иногда это лекарства, иногда амуниция.

Если в начале мы просто пытались закрыть любые возникающие ежедневно запросы, то сейчас системно помогаем не очень большим, но проверенным фондам. Обычно это люди, которые помогают и украинским военным, и гражданским непосредственно на линии столкновения и поблизости.

О Берлине и Киеве

Берлин очень похож на Киев, только всего гораздо больше. На любой день можно найти и отдых, и дело.

Но здесь тоже есть свои особенности. Мне кажется, что в Киеве договориться о чем-то гораздо проще. Ты приходишь к кому-то с идеей, говоришь: "Мы классные, вы классные, давайте вместе что-то делать", и это работает почти мгновенно.



Здесь очень обходительная коммуникация может длиться неделями и завершиться отказом в последний момент. Но мы постепенно привыкаем к этому и продолжаем развивать сообщество.