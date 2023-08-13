Украинская режиссер получила главную награду на Международном кинофестивале в Локарно

12 августа в швейцарском городе Локарно состоялась церемония награждения победителей 76-го Международного кинофестиваля. Режиссер Марина Врода получила награду «Пардо» — награду за лучшую режиссерскую работу за фильм «Степное».

Об этом сообщили в Госкино.

Серебряный леопард присуждается городом и регионом Локарно за лучшую режиссуру в Concorso internazionale (международный конкурс).

«Степное» — это история Анатолия, мужчины, возвращающегося домой из большого города, чтобы заботиться о своей больной матери. Смерть матери, встреча с братом и женщиной, которую он любит, заставляют его задуматься о жизни, которую он прожил, и решениях, которые он принимал по дороге. И тогда, перед своей смертью, мать рассказывает Анатолию о кладе, который она похоронила в сарае.

Фото: Госкино