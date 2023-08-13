Немецкий журналист проехал на велосипеде почти 3 тысячи км, чтобы собрать деньги в поддержку Украины

Немецкий журналист Мишель Мертен ехал 42 дня на велосипеде из Люксембурга в Киев, чтобы собрать деньги в поддержку Украины.

Об этом Мишель Мертен написал в своем Instagram.

Он собирает деньги для украинских волонтеров и военных. Денежные средства планирует направить на помощь харьковскому проекту, который занимается упаковкой сухпайков и детскому реабилитационному центру в Карпатах.

"Это 2 724,96 км и 20 577 метров высоты. Благодарю всех людей, которые приняли участие и поддержали меня на этом пути. Станьте частью проекта, сделав пожертвование", - написал он.

Фото: Sergey Gomon, Мишель Мертен