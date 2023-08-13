Немецкий журналист проехал на велосипеде почти 3 тысячи км, чтобы собрать деньги в поддержку Украины

105
Валерия Гуржий
share share

Немецкий журналист Мишель Мертен ехал 42 дня на велосипеде из Люксембурга в Киев, чтобы собрать деньги в поддержку Украины.

Об этом Мишель Мертен написал в своем Instagram.

Он собирает деньги для украинских волонтеров и военных. Денежные средства планирует направить на помощь харьковскому проекту, который занимается упаковкой сухпайков и детскому реабилитационному центру в Карпатах.

"Это 2 724,96 км и 20 577 метров высоты. Благодарю всех людей, которые приняли участие и поддержали меня на этом пути. Станьте частью проекта, сделав пожертвование", - написал он.

Фото: Sergey Gomon, Мишель Мертен

Опубликовано: 13 августа 2023
share share
На Институтской открылся ресторан грузинской кухни Iveria На Институтской открылся ресторан грузинской кухни Iveria Осенью обмелевшее озеро Синее на Виноградаре расчистят и наполнят водой Осенью обмелевшее озеро Синее на Виноградаре расчистят и наполнят водой Украинская режиссер получила главную награду на Международном кинофестивале в Локарно Украинская режиссер получила главную награду на Международном кинофестивале в Локарно Городские власти разрывают договор с арендатором, снесшим 200-летний дом на Подоле: какие еще решения инициируются Городские власти разрывают договор с арендатором, снесшим 200-летний дом на Подоле: какие еще решения инициируются Ко Дню независимости "Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда между Киевом и Львовом Ко Дню независимости "Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда между Киевом и Львовом В августе ожидается самый мощный звездопад года: когда его можно будет увидеть В августе ожидается самый мощный звездопад года: когда его можно будет увидеть В Одессе официально открыли пляжи и разрешили купаться в море В Одессе официально открыли пляжи и разрешили купаться в море На Рейтарской открывается винный бар "Каштан" На Рейтарской открывается винный бар "Каштан"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.