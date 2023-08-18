Могут ли выдавать повестки на пляжах и блокпостах

Повести мужчинам могут вручать на пляжах, ведь они являются общественными местами. Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільному".
"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть, общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах – ред.) также", — пояснила она.
Полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко также добавил, что повестки могут вручать на блокпостах. Однако уточнил, что военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство.
"Остановить транспортное средство разрешено органам Национальной полиции, если есть на то соответствующая причина", – сказал Гуренко.
Фото: PreZeDent TV