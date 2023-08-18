Могут ли выдавать повестки на пляжах и блокпостах

Повести мужчинам могут вручать на пляжах, ведь они являются общественными местами. Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільному".

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть, общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах – ред.) также", — пояснила она.

Полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко также добавил , что повестки могут вручать на блокпостах. Однако уточнил, что военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство.

"Остановить транспортное средство разрешено органам Национальной полиции, если есть на то соответствующая причина", – сказал Гуренко.