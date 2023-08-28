Как активисты восстанавливают старинные дома с уникальным деревянным кружевом в Чернигове

"Кружева" – один из главных символов Чернигова. Дома со специфическими деревянными узорами создавали в городе во второй половине 19 – начале 20 века. Они уцелели после месяца непрерывных российских обстрелов в феврале-марте 2022 года.

Черниговские волонтеры из проекта " Деревянное кружево Чернигова " не просто восстанавливают старинные дома города, давая им вторую жизнь, но и популяризируют эту уникальную архитектуру.

Волонтеры полностью восстановили десять домов с кружевом, и работа продолжается. О ней и ее особенностях рассказывает автор идеи и руководитель "Деревянного кружева Чернигова" Станислав Иващенко.

Об идее

Станислав Иващенко

Идея "Кружева" возникла у меня давно. Я черниговец, как и большинство людей из нашей команды, и мне всегда хотелось сохранить как можно больше этих домов. Они с детства имели какое-то особенное значение, именно они для меня формировали Чернигов.

И потом, когда я жил в других местах, каждый раз возвращаясь домой, я замечал, что их становится все меньше. Их либо сносили, либо с них просто срывали кружево, а дом утепляли каким-нибудь пенопластом или сайдингом.

Помещения, которые раньше были украшением улицы и города, превращались в совершенно безликие, пластиковые коробки ни о чем. С этим нужно было как-то бороться.

В начале я не имел ни малейшего представления, как дойти до этапа восстановления фасадов этих домов, поэтому я собрал команду, и мы создали онлайн-музей Деревянного Сети Чернигова. Достаточно быстро мы его расширили, добавив более десяти населенных пунктов области.

Во время работы над первым домом мы делали все вручную. То есть брали кусок кружева, прикладывали его к ватману, обрисовывали, образуя тем самым бумажный трафарет, затем наносили на доски и выпилили электролобзиком. Тогда мы еще не занимались зачисткой и покраской фасада, дополнительными сопутствующими работами, наша деятельность была ограничена.

Сегодня этот процесс автоматизирован. Мы рисуем кружево в иллюстраторе, делаем векторы. Их нам помогает вырезать кафедра технологии машиностроения и деревообработки Национального университета «Черниговская политехника», с которой мы работаем с 2019 года. И благодаря им у нас возможность восстанавливать гораздо больше и качественнее, поскольку теперь все это делается с помощью машин.

О цели проекта

Главная цель – физически восстановить как можно больше домов, но она не конечна. Деревянных домов много, в Чернигове их сотни, в области – тысячи. Так же в Сумской области они есть, в Киеве встречаются до сих пор.

Но нам не хватит наших жизней, чтобы восстановить все эти дома, поэтому наша основная задача – подтолкнуть людей к переосмыслению отношения к этой архитектуре, начать ее снова ценить и беречь.

Другими словами – заразить людей, владельцев домов и власть любовью к деревянной архитектуре. Чтобы в дальнейшем мы выполняли роль сугубо консультантов, а люди все чаще брались за это самостоятельно.

О команде

Точное количество людей в нашей команде назвать сложно, поскольку все мы волонтеры, и это не похоже на штат.

Костяк "Кружева" – это около тридцати человек, есть люди, которые с нами уже давно. Они участвуют во всех наших инициативах. Есть те, кто приобщается к толокам время от времени.

У нас в команде есть врачи и госслужащие, военные и айтишники, спектр профессий очень широкий.

Что касается возрастных категорий, то это люди от студенческого до пенсионного возраста. У нас нет профессиональных строителей или мастеров по дереву. К нам присоединяются люди, которые горят этим делом. Мы всему учимся на ходу, а также учим людей, главное – желание и мотивация.

О финансировании

В основном проект финансируется за счет благотворительных взносов на Patreon, но над каждым объектом мы работаем по-разному: есть дома, где работы полностью проплачивают владельцы, есть те, которые мы финансируем их пополам. А есть объекты, где наш проект полностью покрывает все расходы.

Например, когда пожилые люди любят свой дом, понимают его ценность, хотят сохранить исторический облик, но у них нет финансовой возможности. В таких случаях мы выгребаем деньги из собственного бюджета и финансируем такие работы.

Весной мы выиграли наш первый грант, тысячу долларов, от польского фонда EID. Мы использовали эти деньги на реставрацию двух домов – на улице Земской, 1 и Музейной, 2-б. Недавно завершили работы.

Нам помогают и другие партнеры – Национальный университет "Черниговская политехника", который бесплатно вырезает деревянное кружево, специалисты по проекту "Толокар". Они вырезали лазерным станком маленькие копии так называемых «полОтенец» (это центральный элемент во фронтоне дома), и в день презентации одного из наших объектов устроили распродажу маленьких сувениров за донаты в поддержку нашей дальнейшей деятельности.

О направлениях деятельности

Мы занимаемся не только заменой кружева, но и широким спектром работ по косметическому ремонту фасадов. К примеру, мы всегда зачищаем дом от старой краски и подбираем новую цветовую схему. Она не всегда совпадает с той, которая присутствует на объекте на момент нашей интервенции, потому что часто эти дома перекрашивали ЖЭКи в один цвет – либо все зеленое, либо все бордовое.

Теперь мы вписываем дом в контекст улицы, чтобы он гармонично смотрелся рядом с соседними.

Цвета выбирают в первую очередь владельцы, а мы выполняем совещательную функцию – делаем акценты на декоративных элементах. Наши дома обычно получаются значительно ярче и у них немного больше цветов, чем было в начале.

Также мы заменяем элементы типа ставен, оконных сандриков, можем участвовать в более сложных работах. Было и такое, что мы помогали восстанавливать фундамент и менять колонны на верандах. И окна утепляли, и даже заменяли стекло. Но наш фокус сохраняется на деревянном убранстве, покраске домов, для того чтобы все выглядело гармонично.

В целом у нас три направления деятельности. Первое – музейное, исследовательское, где мы собираем информацию о домах, фотографируем их, наносим на карту с геолокацией. К сожалению, они исчезают. Большое количество домов на нашем сайте – уже потеряны, от них остались только наши фото.

Второе направление – физическое восстановление фасадов, оно основное на сегодняшний день. И третье – популяризация архитектуры, тут широкий спектр задач: работа со СМИ, собственная самостоятельная съемка, проведение экскурсий, участие в мероприятиях.

Об особенностях работы

Часто черниговские дома принадлежат нескольким владельцам, и они между собой не общаются. Мы беремся за работу исключительно тогда, когда все хозяева согласились, а над частями домов не работаем.

Одно из наших требований – мы выбираем единую цветовую схему, на которую соглашаются все владельцы, и придаем дому целостный вид.

Случается и такое, что есть объекты, где один хозяин лепит на дом кирпич, другой – пенопласт, третий – пластик, кто-то оставляет дерево, и все при этом окрашено в разные цвета. За такие дома мы не беремся, потому что они бесперспективны. Если они уже обезображены, то никто с них кирпич сдирать не будет.

Часто мы даем домам имена, таким образом, обращаем внимание людей на интересные детали.

К примеру, дом на Музейной, 2-б мы окрестили «Дом с крабами», потому что один из резных элементов там напоминает крабов. Дом по улице Зеленой, 15 назвали «Шоколадным» за счет сочетания цветов, напоминающих молочный и белый шоколад. Есть "Дом с летучими мышами" на улице Успенской, 34. А еще - "Дом с мальвами", на улице Земской, 1. Впервые в истории проекта мы решили украсить его не только восстановленным кружевом, но и разрисовать ставни мальвами. Для этого пригласили профессиональную художницу и иконописицу из Киева Екатерину Ольховецкую.

О планах

В следующем году продолжим работу над нашими одиннадцатым и двенадцатым домами – на улицах Шевченко, 54 и Хлебопекарской,5. Оба дома с объемной резьбой. Это более сложная работа, она требует привлечения тех, кто умеет работать со стамесками, вырезать объемные цветы и тому подобное.

А еще мы работаем над нашим новым сайтом, где будет значительно расширена база для людей, интересующихся этой тематикой. Появится информация для владельцев домов, как это делать самостоятельно, будут представлены 3D модели, и все векторы созданных нами резных элементов станут доступны для свободной загрузки.

Фото: Деревянное кружево Чернигова