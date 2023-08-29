Skofka, Фролов и Тимошенко: украинский Forbes опубликовал новый список "30 до 30"

Журнал Forbes Ukraine опубликовал список «30 до 30» молодых украинцев до 30 лет, поразивших страну и мир.

Список объединил людей из разных индустрий: из войск, волонтерского движения, науки, бизнеса, креативных индустрий, гражданского общества и госинституций.

Кто в списке «30 до 30»:

Юлия Бигун — 29 лет, основатель благотворительного фонда «Твоя любов» и социальной компании Ohra Home, менеджер по обучению предотвращению рисков от взрывоопасных предметов компании Tetra Tech. Трудоустраивает женщин с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Дмитрий Вовк и Виктор SDY Оруджев – 27 и 26 лет, CEO киберспортивной организации Monte и киберспортсмен, капитан Monte. Monte произвели фурор на одном из главных турниров Counter-Strike: Global Offensive.

Любовь Галан – 27 лет, соучредитель и председатель общественной организации «Принцип». Системно борется с бюрократией, с которой сталкиваются военнослужащие.

Богдан Гнатковский – 28 лет, CEO и соучредитель стартапа NewHomesMate (экс-Propertymate). Во время стартап-зимы привлек $5,5 миллиона в компанию, по оценке около $40 миллионов.

Дмитрий Главацкий – 30 лет, основатель компании G Car. С нуля построил самый большой автопарк (такси) в стране.

Виталий Гордиенко – 24 года, киноблогер, актер, основатель YouTube-проекта «Загін кіноманів»».

Светлана Денисенко – 30 лет, директор благотворительного фонда Киевской школы экономики. Привлекла с начала войны более $70 млн для ВСУ и гуманитарных проектов.

Юрий Гуляк (Гиря) - 24 года, командир батальона 80-й бригады ДШВ ВСУ. Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней. Участвовал в боях за Новую Каховку, Вознесенск, Бахмут, Лисичанск, Харьковщину. В настоящее время воюет на востоке. Один из самых молодых комбатов ВСУ.

Роман Гурбанов и Илья Почкун – 25 и 27 лет, основатели креативного агентства «Тактика». Самый динамичный новый игрок на рынке украинского креатива.

Игорь Дикун – 29 лет, командир разведывательного батальона 5-й отдельной штурмовой бригады, Герой Украины. В боевых условиях сформировал и подготовил разведывательный батальон.

Константин Дудченко — 27 лет, совладелец и управляющий партнер в Prostir.coffee (Херсон, Ивано-Франковск), основатель брендов «Херсонська кава» и Крамниця «Спільне». Утратив бизнес в Херсоне, с нуля создал новый в Ивано-Франковске.

Олег Заремба – 29 лет, соучредитель стартапов AiSDR и Axdraft. Дважды создавал стартапы, попадавшие в звездный акселератор Y Combinator в США.

Александр Сак – 29 лет, командир 47-й отдельной механизированной бригады, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней. Один из самых молодых командиров бригад.

Нина Колосинская - 28 лет, анестезиологиня, лейтенант медицинской службы Вооруженных сил Украины. Спасла десятки жизней людей в Мариуполе и российском плену.

Артем Копанев – 27 лет, СОО Genesis. Один из самых молодых топ-менеджеров крупной украинской IT-компании.

Иван Кришталь и Татьяна Парфильева – соучредители Cher'17. Увеличили в четыре раза продажи одежды бренда Cher'17 за прошлый год.

Евгений Кудрявец – 29 лет, первый заместитель министра образования и науки Украины. Открыл для украинских школьников более 30-ти международных конкурсов и олимпиад.

Вероника Лапчак (Аристова) — парамедикиня добровольческого батальона ОУН, руководительница Львовской ячейки женского ветеранского движения. Помогла сотням женщин-ветеранок справиться с ПТСР.

Роман Лозинский – 29 лет, народный депутат Украины, старший матрос ССО. Депутат, который пошел служить в Сил специальных операций и выполнял боевые задания.

Вадим Мельник – 29 лет, владелец Dronehub. Создал инновационное решение на рынке дронов.

Елена Скирта – 29 лет, соучредительница проекта по популяризации науки Inscience. Организует крупнейшие научно-популярные конференции в Украине.

Михаил Мудрик - 22 года, футболист. Самый быстрый игрок в истории "Шахтера" и один из самых быстрых в мировом футболе.

Миша Рудоминский – 23 года, соучредитель и генеральный директор Promin Aerospace, соучредитель Himera Radios. Координирует разработку раций Himera, неуязвимых к РЭБ. Разрабатывает легкие ракетоносители с сжигающим сам себя двигателем.

Skofka (Владимир Самолюк) – 29 лет, рэп-исполнитель. Автор трека Слышен гимн, посвященный памяти погибшего на войне друга Валентина Коноводова. Клип собрал более 47 млн просмотров до сих пор остается в трендах YouTube.

Вадим Синжерецкий – 30 лет, CEO и соучредитель маркетплейса репетиторов BUKI. За полтора года великой войны увеличил в три раза доход компании, попавшей в список лучших образовательных стартапов Европы.

Василиса Степаненко - 23 года, журналистка, продюсер, видеооператор. Журналистка, поведавшая миру правду о военных преступлениях России и получившая Пулитцеровскую премию.

Глеб Стрижко – 26 лет, морской пехотинец. Несмотря на травму, продолжает работать во благо Украины.

Антон Тимошенко – 29 лет, комик, резидент «Подпольного стендапа». За время вторжения Тимошенко собрал два Октябрьских дворца и 3 миллиона гривен для ВСУ в турах по Украине и Европе.

Дмитрий Финашин – 29 лет, разведчик Национальной гвардии, снайпер, Герой Украины. Был ранен, потерял руку, вернулся в Силу обороны Украины.

Иван Фролов — 29 лет, дизайнер, основатель бренда Frolov Дизайнер вечерних платьев, сшивший концертные наряды для Бейонсе.