Более трети украинцев поддерживают однополые браки — опрос

37% украинцев поддерживают однополые браки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

В то же время против таких браков выступили 42% опрошенных. 33% из них – категорически против. 22% респондентов затруднились ответить.

Результаты опроса свидетельствуют, что младшие респонденты больше старших поддерживают введение однополых браков в Украине. К тому же, более толерантными в отношении таких союзов оказались женщины.

Также украинцев спрашивали, какой они видят страну в будущем. 69% украинцев ответили, что Украина будет развиваться. 21% полагают, что она, напротив, будет находиться в застое. 10% украинцев не смогли определиться.

Преимущественно респонденты хотят видеть Украину страной, которая имеет бесплатную медицину (61%) и образование (57%), не продает землю иностранцам (57%), где государство (не человек) отвечает за повышение доходов населения (53%), но в то же время со свободным рынком в экономике (58%), высоким уровнем демократии (64%) и свободой СМИ (75%).