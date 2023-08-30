В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД

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Мария Иващук
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В Украине начали привлекать в суд водителей электросамокатов за нарушение ПДД, сообщает Опендатабот .

По данным Опендатабота, с 2018 года количество дел против самокатчиков достигло 80.

Чаще нарушители получали обвинительные приговоры за травмирование пешеходов. За последние четыре года минимум четверо водителей электросамокатов были привлечены к уголовной ответственности. Во всех случаях виновники аварий были наказаны штрафами или лишением свободы до 2 лет с «условным» сроком.

В апреле 2022 года несовершеннолетний виннитчанин на арендованном самокате сбил женщину, которая переходила велосипедную дорожку и тротуар. За телесные повреждения средней тяжести виновнику присудили 1 год условно, возмещение лечения потерпевшей (около 108 тыс. гривен) и штраф за моральный ущерб (50 тыс. гривен).

Хотя в основном ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения.

Чаще самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

К примеру, суд признал виновной несовершеннолетнюю киевлянку, которая в апреле 2023 года на арендованном самокате вместе с подругой совершила наезд на автомобиль BMW, стоявший на пешеходном переходе.

Напомним, что изменениями в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» пользователей электросамокатов, моноколес и других видов транспорта с электродвигателями официально признали водителями, приравняли их к другим участникам дорожного движения и обязали соблюдать ПДД.

С весны 2023 года «самокатчики» должны двигаться как можно правее проезжей части, пользоваться светоотражающими элементами и пассивными средствами безопасности (шлемами) и т.д. Им запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Фото: Yiting He

Опубликовано: 30 августа 2023
електросамокати
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