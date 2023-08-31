Украинскую актрису Риту Бурковскую номинировали на европейскую премию Septimius Awards

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Ирина Маймур
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Украинку Риту Бурковскую номинировали на премию Septimius Awards в категории «Лучшая европейская актриса».

Об этом сообщили в ГосКино Украины.

Актриса сыграла главную роль в ленте «Бачення метелика (Butterfly vision)» режиссера-дебютанта Максима Наконечного. Фильм рассказывает об аэроразведке с позывной «Бабочка», возвращающейся из плена. Дома ее ждут родные, друзья, собратья и любимый.

Septimius Awards — это престижная церемония вручения наград с акцентом на открытие и поддержку новых независимых талантов, содействие визионерским фильмам и объединение всех аспектов кино и рассказ историй, включая художественные и документальные фильмы, анимацию, телесериалы и сценарии.

Церемония награждения Septimius Awards состоится в Амстердаме с 25 по 26 сентября 2023 года.

Фото: кадр из фильма «Бачення метелика»

Опубликовано: 31 августа 2023
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