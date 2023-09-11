Пятеро ветеранов на протезах покорили Говерлу и собрали 6 млн грн для собратьев

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Ирина Маймур
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Пятеро протезированных ветеранов сошли на Говерлу и собрали 6 млн гривен для собратьев из 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танковой в/ч 1815, Луганского и Краматорского пограничных отрядов.

Об этом сообщил один из участников похода Александр Швецов.

Кроме него, на Говерлу отправились Евгений Смага, Алексей Бурлаков, Анатолий Кирда и Денис Шеренговский. Они получили тяжелые ранения, защищая Харьковщину, Черниговщину, Луганщину и Донетчину.

С каждым собранным миллионом ветераны сбрасывали по килограмму дополнительный вес (пакетов с песком), которые несли в своих рюкзаках.

К сожалению, во время восхождения у одного из маратонцев сломался протез. Анатолию Кирди пришлось спуститься, однако четверо других ветеранов продолжили поход, преодолели более 30 км и добрались до Говерлы.

Пока сбор для 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танковой в/ч 1815, Луганского и Краматорского пограничных отрядов все еще продолжается. Помочь ветеранам в достижении финальной точки сбора в 10 миллионов гривен можно по ссылке.

Фото: Александр Швецов

Опубликовано: 11 сентября 2023
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