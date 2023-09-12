Украинские ветераны завоевали 4 медали на Играх Непокоренных

На Играх Непокоренных в Дюссельдофе украинские ветераны завоевали 4 медали.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Владимир Гера завоевал серебро в категории IF7 на метании диска с результатом 10.50;

Николай Зарицкий занял первое место по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11.30;

Виталий Бородавка финишировал третьим в забеге на 100 м в категории IT7 с результатом 12:56 и получил бронзу;

Максим Дмитраш завоевал серебряную медаль в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5.44;

Александр Маковей в категории IF8 на метании диска завершил соревнование шестым с достойным результатом 18:07. Вне медального зачета, но с замечательным и увлекательным выступлением!

Также состоялись финалы по эстафете 4 по 100 метров. Накануне на квалификационных соревнованиях в команде Украины на эстафете бежали Максим Дмитраш, Виталий Бородавка, Николай Зарицкий и Максим Зубов и завоевали право бороться в финале.

Четвертый матч нашей команды Unconquered на Invictus Games в регби на тележках против Австралии завершился со счетом 16:7 в пользу Австралии.

Фото: Министерство по делам ветеранов