Украинские ветераны завоевали 4 медали на Играх Непокоренных

9
Валерия Гуржий
share share

На Играх Непокоренных в Дюссельдофе украинские ветераны завоевали 4 медали.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

  • Владимир Гера завоевал серебро в категории IF7 на метании диска с результатом 10.50;
  • Николай Зарицкий занял первое место по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11.30;
  • Виталий Бородавка финишировал третьим в забеге на 100 м в категории IT7 с результатом 12:56 и получил бронзу;
  • Максим Дмитраш завоевал серебряную медаль в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5.44;
  • Александр Маковей в категории IF8 на метании диска завершил соревнование шестым с достойным результатом 18:07. Вне медального зачета, но с замечательным и увлекательным выступлением!

Также состоялись финалы по эстафете 4 по 100 метров. Накануне на квалификационных соревнованиях в команде Украины на эстафете бежали Максим Дмитраш, Виталий Бородавка, Николай Зарицкий и Максим Зубов и завоевали право бороться в финале.

Четвертый матч нашей команды Unconquered на Invictus Games в регби на тележках против Австралии завершился со счетом 16:7 в пользу Австралии.

Фото: Министерство по делам ветеранов

Опубликовано: 12 сентября 2023
share share
В Черкассах снесли памятник чекистам В Черкассах снесли памятник чекистам В Черновцах запустят дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт В Черновцах запустят дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт В Украине выпустили фотокнигу Old Khata Book со снимками аутентичных сельских хат В Украине выпустили фотокнигу Old Khata Book со снимками аутентичных сельских хат В Украине создали сайт об истории обороны Киева в феврале-апреле 2022 года В Украине создали сайт об истории обороны Киева в феврале-апреле 2022 года У Львовской площади заработало кафе «Киевгаз» с джанк-фуд кухней и «бердичевским» пивом У Львовской площади заработало кафе «Киевгаз» с джанк-фуд кухней и «бердичевским» пивом Германия и Украина построят ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС Германия и Украина построят ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС Во Львове нашли инвесторов для восстановления дворца Бесядецких Во Львове нашли инвесторов для восстановления дворца Бесядецких На Лютеранской открыли украинский стритфуд с бургерами ETNOS На Лютеранской открыли украинский стритфуд с бургерами ETNOS
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.