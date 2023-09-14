Смотрите, какую печь на колесах сделал тернопольский пиццейоло, чтобы готовить пиццу на передовой

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Валерия Гуржий
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Тернопольский пиццейоло Виталий Колошиц анонсировал проект "Military Chef", в рамках которого планирует готовить пиццу на передовой для украинских защитников.

Проект создал человек по собственной инициативе и при поддержке партнеров. Он хотел помочь ВСУ и применить свои лучшие умения.

С реализацией проекта мужчине помогли Гриле и печи Open Fire, изготовившие печь на колесах, также в "Метро" ему согласовали определенное количество продукции, компания "Новый Проект" согласовала нужное оборудование, а "Molino Dallagiovanna" - муку для пиццы.

Фото: Виталий Колошиц

Опубликовано: 14 сентября 2023
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