Смотрите, какую печь на колесах сделал тернопольский пиццейоло, чтобы готовить пиццу на передовой

Тернопольский пиццейоло Виталий Колошиц анонсировал проект "Military Chef", в рамках которого планирует готовить пиццу на передовой для украинских защитников.

Проект создал человек по собственной инициативе и при поддержке партнеров. Он хотел помочь ВСУ и применить свои лучшие умения.

С реализацией проекта мужчине помогли Гриле и печи Open Fire, изготовившие печь на колесах, также в "Метро" ему согласовали определенное количество продукции, компания "Новый Проект" согласовала нужное оборудование, а "Molino Dallagiovanna" - муку для пиццы.

Фото: Виталий Колошиц