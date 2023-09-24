На личном опыте: Как я провела 10 дней в полной тишине во время випасаны

В сентябре в 30 километрах от Киева впервые за почти два года провели курс медитации випассана. Это практика, которая подразумевает погружение в атмосферу монастырской жизни на 10 дней. Практикующие отказываются от общения, даже жестами, гаджетов и принятия пищи после 12 часов дня. Они просыпаются в 4 утра и весь день медитируют.

Журналистка Мария Иващук побывала на курсе випассана, который впервые в истории провели в стране с активными боевыми действиями, и рассказывает о том, как это жить 10 дней без новостей, соцсетей и общения и искать спокойствия даже под звуки сирен.

Что такое выпасана

Технику медитации випассана практиковал Будда Шакьямуни, однако она является универсальной и не относится к какой-либо конкретной религии. Эта практика подходит для людей любого социального статуса и возраста. Например, старшей практикующей среди нас было 67 лет.

Курсы випассана по программе учителя медитации Гоенки проходят бесплатно по всему миру. Они существуют на пожертвования людей, которые прошли уже минимум один курс. Так же на добровольных началах старые студенты убирают, готовят и иным образом служат приходящим на курс людям.

В течение 10 дней у практикующих нет никакой социальной и физической активности для того, чтобы успокоить разум и погрузиться вглубь себя. Они должны носить закрытую неприметную одежду и отказаться от украшений, косметики, а также еды после 12:00.

Нельзя контактировать ни жестами, ни глазами. В целом, лучше смотреть в пол и обходить других участников на прогулке, ведь те могут переживать непростые состояния.

Випассана помогает избавиться от стресса, успокоиться и осознать слова, мысли и действия через прямое переживание ощущений в теле.

Почему поехала на курс

По-видимому, большинство людей попадают на подобные курсы в кризисные периоды, когда есть необходимость обрести покой и гармонию внутри себя. Так случилось и со мной. Это уже второй мой курс випассаны. Кроме негативных состояний из-за войны, в частности бессонницы, у меня также продолжается поиск себя в профессиональной сфере. Перед выпасаной я решила уволиться с работы, где работала пять лет. Поэтому полная перезагрузка была необходима.

Первый день

Курс проводился на территории арендованного детского лагеря. Это новое место, неподалеку от того, где проходила випасана в предыдущие годы.

Нам нужно было приехать на регистрацию за день до старта. По прибытии я узнала, что этот курс сделали в качестве эксперимента с ограниченным количеством людей – 25 женщин и до 30 мужчин – и только старые студенты. Организаторы хотели проверить, как все сложится, и только после этого принимать решение, проводить ли следующий курс после нашего.

Первое, что мы сделали по прибытии – сдали гаджеты и ценные вещи на хранение. С этого момента для нас началась информационная тишина.

Мне, как журналисту, это как перекрыть кислород, ведь привыкла ежеминутно проверять новости.

Предварительно нам предоставили номер куратора, который мы могли отправить близким, и в случае экстренного случая они могли отправлять SMS. Однако, как оказалось позже, я предоставила подруге и маме неверный номер, его сменили накануне. Но я себя успокаивала, что все сложится как нельзя лучше, и он никому не понадобится. Хотя на самом деле еще два дня переживала, что арендованную квартиру, наверное, затопило, и со мной никто не может связаться (спойлер – на самом деле нет).

В 18 дали легкий ужин – овощной суп. После чего состоялся общий сбор, где нам рассказали об особенностях курса во время войны и напомнили об общих аскезах, которые мы берем на 10 дней, кроме "благородной тишины".

Я успела немного познакомиться с соседкой по комнате, после чего мы впервые зашли в медитационный зал и уже больше не разговаривали.

Первая ночь прошла почти без сна, потому что с потолка на меня светил датчик противопожарного устройства, а когда я поворачивалась на другую сторону – прямо на лицо светила луна. Так я вертелась до утра.

Позже оказалось, что моя соседка тоже не могла уснуть из-за этого датчика. На следующий день я заклеила его пластырем, который, к счастью, оказался в кошельке.

Аскетические условия

В корпусе в некоторых номерах был относительно свежий ремонт. Мы жили по два человека. Некоторым девушкам повезло больше – они жили поодиночке. Полное уединение способствует практике. Для этого в некоторых странах в стационарных центрах випассаны (а не в арендованных, как у нас) для студентов есть одиночные кельи для медитации.

В каждой комнате – свой туалет и душ. Это было удобно, ведь можно было умыться в обеденное время или вечером.

Для сравнения – в предыдущие годы в комнате жили по 4-5 человек, а туалеты и душевые были общими. Принимать душ разрешалось только в отведенное время после обеда – с 11:00 до 13:00. На каждую женщину было по 15 минут. Это создавало много ситуаций с пассивной молчаливой агрессией, потому что кто-то обязательно не укладывался во время.

Относительно ориентации во времени – в коридорах стояли большие часы, а все важные временные блоки – подъем, начало и конец медитаций, завтрак и обед – извещали звуками гонга.

Во время учебы сохраняется полная сегрегация мужчин и женщин. Даже супружеские пары, проходившие курс вместе, не контактировали.

У нас с мужчинами были отдельные этажи, отдельные столовые, лестницы и выходы на улицу. Встречались мы только в темном медитационном зале и сидели по разные стороны от помощника учителя Андреа Шмитц.

Во время курса можно контактировать только с менеджером по бытовым вопросам и в определенные часы – с ассистентом учителя, если есть вопросы по самой технике.

Подъем был в 4 утра, далее двухчасовая медитация, и в 6:30 – первый прием пищи. Потом еще блок медитаций, и в 11:00 – обед. Дальше – перерыв. А потом снова медитации, общая продолжительность которых – более 10 часов.

В завершение дня даже я, у которой последний год наблюдаются проблемы со сном, проваливалась в него, как камень, и просыпалась утром, когда звучал гонг. Кажется, я даже позу не меняла.

Медитации

Часто, когда люди впервые слышат о выпасане, кажется, что подъем в 4:00 или молчание – это самое тяжелое. Но – нет.

Самое сложное – это именно медитации, потому что это не отдых в экстатических состояниях, а боль, которая может выстрелить в любом месте.

Три раза в день во время практик нельзя менять позу – вот здесь мозг начинает просто безумствовать. Так как тело неподвижно, а ему не дают отвлекаться, не дают ни о чем думать, мозг в ответ присылает боль в сердце, спине, ногах. Но мы не сдаемся и продолжаем смотреть в эту боль.

В первые дни во время практик клонило ко сну. Неугомонный мозг продуцировал одну за другой мысли, словно 25 кадр: вот воспоминание из школы, как одноклассник выбрал другую девушку, вот ссора с подругой, вот тут страх за сестру в ВСУ, а вот злость из-за неудачных отношений, и варианты, что же нас ждет на обед.

Песни, которые играли в голове – это отдельная тема. У меня играла все время услышанная в такси песня Дантеса "замало болю, замало болю", когда ноги просто горели адскими огнями во время сидения. Музыкальный репертуар в голове будет самым неожиданным, готовьтесь принять это.

В общем, даже если вы преподаватель йоги или практикуете медитацию ежедневно – будет все равно сложно.

Ноги немели. Мы едва выходили ковыляя из зала на 5-минутный перерыв, и снова возвращались чтобы провести еще одну 1-1,5 часовую медитацию.

Хотя с каждым днем медитировать становилось все проще. Мысли со временем перестают бегать в разные стороны, и в конце курса мозг перестает реагировать на неактивность тела активными болевыми ощущениями. Впоследствии боли вообще растворяются, но к этому моменту нужно хорошо поработать.

Питание

Питание у нас было вегетарианское, простое, но вкусное. Сначала сложно было привыкнуть к тому, что у блюд есть довольно нейтральные вкусы – без соли и сахара и с минимумом специй. Это делается также для того, чтобы успокоить разум.

На завтрак давали каши с сухофруктами или со свежим морковно-яблочным салатом и фруктами. Фрукты давали в ограниченном количестве – пол ломтика арбуза, одно яблоко или две сливки. Из напитков – травяные чаи и некрепкий чёрный в пакетиках. Также в постоянном доступе во время завтраков и вечернего питья чая был мед.

Еще утром давали тосты и один кусочек масла на человека. Тосты с маслом очень быстро разбирали, и если я опаздывала на завтрак, то их уже не было.

На обед нам давали борщи, супы, овощные салаты, рис, перловую кашу с кабачками, гречку или запеченный картофель. Общую миску с салатом быстро опустошали, поэтому его тоже не всегда хватало на всех.

Приблизительно через день давали вегетарианскую выпечку без сахара по одному небольшому кусочку: брауни, морковно-апельсиновый пирог, яблочно-ягодные крендельки. Также из сладкого был джем, примерно одна столовая ложка на человека.

Старые студенты во время перерыва в 17 часов пили травяной чай или компот.

Со временем привыкаешь к такому режиму и чувство голода во второй половине дня не возникает.

Но однажды со второго этажа, где жила семья переселенцев, в комнату донесся запах свежесваренного кофе, и потом я до конца ретрита мечтала лишь о том, чтобы поскорее добраться до города и выпить капучино.

Безопасность

В нулевой день перед стартом курса нас предупредили, что сирены на территории будут слышны. Менеджер спросила, есть ли среди нас люди, которые ходят к укрытию при каждой тревоге. Однако таких людей не оказалось.

Также нам сообщили, что медитационный зал имеет все характеристики наземного укрытия. Кроме того, в корпусе находился подземное убежище. Если будет происходить что-то серьезное, менеджер сказала, что будет включать сирену на телефоне – это значит, что нам нужно спуститься вниз.

Однако за все время, к счастью, этого так и не произошло. Сирены я слышала два раза, и они были относительно далеко. Кто-то слышал только один раз. Это не помешало нашей практике.

Что было тяжелее всего

В какой-то день у меня начиналась паническая атака во время сидения, появилось чувство удушья, ускорилось сердцебиение, появилась тошнота. Интуитивно я начала прокручивать по памяти пение Гоенки и попыталась сосредоточиться на дыхании – это помогло предотвратить приступ.

Позже другие участники делись, что панические атаки у них тоже были.

Випассана может стать настоящим шоком, и не удивительно, что некоторые участники не доходят до конца ретрита. Одна женщина из нашего потока уехала в первый же день. Сказала соседке по комнате, что переедет в другой номер – и после этого исчезла вообще.

Другая девушка рассказывала, что на первой выпасане потеряла 7 килограммов и так стрессонула, что вообще не помнит, как прошел курс. Но потом она все же приехала во второй и третий раз.

Как говорится в лекции Гоенки, переломные моменты происходят на 2-й и 6-й день. Но у меня он наступил на 7-й день. Хотелось домой, в свое безопасное и привычное пространство. Хотя бы просто прочесть новости и убедиться, что все хорошо с родными. Пожалуй, действительно хотелось отвлечься, как обычно, и не думать о вопросах, в которые не очень хочется заглядывать.

Во время практики, даже если у вас в жизни ангельское терпение, вы будете злиться на шум от чьих-то штанов или слишком громкого шморгания носом. Любые лишние движения даже уборка комнаты могут вывести из состояния равновесия. Поэтому даже когда было свободное время, и мы гуляли на улице, пытались делать так, чтобы двигаться по земле шепотом или ложились на траву и так сохраняли состояние равновесия. Такие камерные условия необходимы для того, чтобы уловить это состояние и уметь возвращаться к нему уже в обычной жизни.

Последний день и возвращение в город

На 10 день нам всем разрешили говорить. Сначала шепотом, а потом с громким смехом и без пауз мы завершили наше молчание. Все пространство залили разговоры о том, кто как развлекался в период безмолвия, что чувствовали, кто кому какие прозвища давал и так далее.

После общения хотелось время от времени делать паузы и немного посидеть в тишине, что мы периодически и делали, уединяясь где-то на прогулке.

Это количество информации перенапрягло мозг, и сложно было уснуть.

Когда перед отъездом на 11 день мы получили телефоны, даже не хотелось читать что-либо или просматривать соцсети. Я быстро посмотрела, в порядке ли все с близкими, отписала им и отложила смартфон до возвращения в город.

Оказывается, можно прожить 10 дней без просмотра новостей, и это никак не повлияет на жизнь. Возможно, только добавит немного покоя.

В Киеве чувствовалось напряжение. Его буквально физически можно было почувствовать, потому что люди устали и раздражены.

Но все равно после возвращения домой удалось насладиться такими простыми радостями, как кофе, два ломтика арбуза вместо одного кусочка, или просто прогулкой на природе в неограниченном пространстве.

После возвращения я почувствовала полное обнуление, хотя нарушение сна снова вернулось. С положительного – приемы пищи стали осознанными и без телефона. После пробуждения теперь в первый час я тоже не беру смартфон в руки. Сначала – медитация, затем – завтрак.

Лайфхаки для тех, кто собирается на випассану

Тем, кто едет на этот курс, советую взять специальную скамейку для медитации. Также можно приобрести кресло для медитаций. Оно особенно уместно во время вечерних лекций, когда вы устали и тяжело найти удобную позу для сидения.

Берите с собой термокружку. Чай в столовой доступен только трижды в день, и чашку нельзя выносить на улицу. А с термокружкой можно гулять. Также можно взять чай, который вам нравится. Некоторые люди брали с собой мед, но в этот раз его и так давали в столовой неограниченно.

Также могут понадобиться беруши и повязка на глаза . Наша соседка первую ночь спала в коридоре, потому что девушка из ее комнаты громко храпела.

Выводы

Одного 10-дневного ретрита, конечно, недостаточно, ведь изменения в жизни происходят только в том случае, если практиковать медитацию каждый день.

Випасана – это прохождение через боль, физическую и психологическую. Это встреча с настоящим собой, что не всегда бывает приятно. Это познание законов причины и следствия и понимания того, что наши страдания – только наша ответственность и наш выбор.

В одной из вечерних лекций было сказано: "Сохранение состояния радости в сложные времена – признак достойного человека", а также, что нужно не только видеть, что стакан наполовину полон, но и работать над тем, чтобы наполнять его больше.