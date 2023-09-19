Переселенцы из Донецка создают мебель из переработанного пластика и обустраивают ими укрытие.

Переселенка из Донецка Ольга Лекова создала проект Recast Plastic. Команда проекта – переселенцы из Донетчины и Луганщины – производит мебель из переработанного пластика и обустраивает ими укрытие по всей Украине.

Об этом пишет ШоТам.

В 2014 году после оккупации россиянами Донецка Ольга Лекова вместе с мужем села на поезд Донецк – Киев. Адаптировавшись в столице, Ольга создала свою студию дизайна и ремонта Artstudioleo. А в команду набрала исключительно переселенцев из Луганщины и Донбасса.

В феврале 2022 года Ольге снова пришлось встречать войну – уже в Киеве. Укрытия в городе и по всей Украине были в ужасном состоянии. Женщина взялась за производство мебели для хранилищ, чтобы люди пережидали обстрелы в комфорте. Выбор пал на переделанный пластик. Студия закупила гранулы из отходов чистого производства. Новый проект назвали Recast Plastic. И люди очень быстро его поддержали.

Приносят и посылают пластиковые сортированные отходы: чистые бутылки и крышечки. Все это в студии сортируется по цвету, измельчается и взвешивается, а затем плавится.

Отходы превращаются в панели, которые впоследствии становятся стульями, столиками и кроватями. Мебель от Recast Plastic начала заказывать детские сады, школы, больницы, ОСМД.

Каждый третий комплект Ольга высылает бесплатно в отдаленные села, у которых нет денег на закупку. Recast Plastic обустроили 15 укрытий в 8 областях Украины. Их мебель пришлась по душе детям: теперь укрытия выглядят ярче.

В то же время, спрос на пластик вырос и в повседневном быту. Люди заказывают у Recast Plastic элементы интерьера и декора.