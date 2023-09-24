Австралиец собственноручно отстраивает дома украинцев, уничтоженные россиянами

66-летний Манфред Гин из Австралии своими руками отстраивает уничтоженные войной дома украинцев, пишет NV.ua

Австралиец уже помог отстроить около 50 домов в Киевской области. Он говорит, что мог бы сделать еще больше, если бы ему удалось преодолеть бюрократические преграды и завезти в Украину уникальную установку по производству кирпича.

«Сложно назвать точную цифру, но, пожалуй, это около полусотни домов. А может, и больше. Много работы было связано с демонтажем, поскольку приходилось сначала сносить разрушенные стены, а потом уже переходить непосредственно к восстановлению», — рассказывает Манфред Гин.

Манфред – строитель с многолетним стажем, имеет архитектурный и инженерный опыт. Он родился в послевоенной Германии, а в 1983 вместе с женой эмигрировал в Австралию. Там основал собственный бизнес — строительную компанию, и всю жизнь посвятил этому делу.

В феврале 2022-го, когда в Украине началась полномасштабная война, мужчина решил помочь украинцам, потерявшим жилье в результате боевых действий.

«Эта война не была для меня неожиданностью. Но, тем не менее, когда все началось, я был очень потрясен. Было несколько ночей без сна, а 5 марта 2022-го я решил ехать в Украину. Прибыл сюда в апреле 2022», — вспоминает Манфред Гин.

Гин помогает восстанавливать один из частных домов в поселке Мощун в Бучанском районе Киевщины.

«С владельцами этого дома я познакомился около четырех недель назад через организацию "Новый Акрополь". Этот мужчина, Михаил, попросил меня отремонтировать внешнюю стену — я сказал, что, конечно, могу это сделать. Но когда я пришел сюда, выяснилось, что это не просто стена. Фактически нужен новый дом. Поэтому из восстановления стены это переросло в строительство вверху и в восстановление крыши», — рассказывает Манфред Гин.

Он работает вместе с владельцем дома Александром Титочкой. Иногда к ним присоединяется коллега Манфреда — мужчина по имени Василий, родом из Румынии, который также занимается восстановлением домов на волонтерских началах. Все делают вручную, без использования спецтехники. Но у Манфреда с собой широкий набор инструментов: и для закладки фундамента, и для бетонирования, кирпича, и для работы с деревом на крыше.