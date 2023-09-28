Главную героиню ленты "Бачення метелика" признали лучшей европейской актрисой

Украинская актриса Рита Бурковская - главная героиня ленты "Бачення метелика" получила престижную награду на церемонии SeptimiusAwards в Нидерландах.

Об этом сообщили в Госкино.

Она победила в категории «Лучшая европейская актриса». Церемония награждения прошла 26 сентября 2023 года в Амстердаме.

Фильм рассказывает об аэроразведчице с позывной «Метелик», возвращающейся из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый. Но новая жизнь приносит новые вызовы.

Это дебютная полнометражная работа режиссера Максима Наконечного. Сценарий фильма он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Целик («Земля голубая, как апельсин», «Я и Феликс»).

Septimius Awards — это престижная церемония награждения, уделяющая особое внимание выявлению и поощрению новых независимых талантов, поддержке фантастических фильмов и объединению всех элементов кинопроизводства и рассказа, включая художественную литературу, научно-документальную литературу, анимацию и телесерии.

Фото: Госкино