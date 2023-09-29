Арт-инсталляция, видеогайд о Киеве и комикс — как выглядят коллаборации современных украинских криейторов из разных сфер.

Компания Lenovo объединила украинских криэйторов из разных сфер для создания проектов на стыке цифрового искусства и реальности. Его участниками стали стрит-арт художницы сестры Фельдман и флорист и декоратор Сергей Парфенов, художница asinastra и инфлюенсер TUMAZAR, а также авторы блогов KYIV LOVER и Fly UA.

Авторы создали коллаборации в рамках проекта "Поражай, произведения, меняй мир вместе с Lenovo Yoga". Эта инициатива была рождена, чтобы поддержать и вдохновить молодое поколение на собственную реализацию и помочь найти свой голос в творческом мире.

Стрит-арт художницы сестры Фельдман и флорист и декоратор Сергей Парфенов с помощью Lenovo Yoga вместе разработали и претворили в жизнь цветочную инсталляцию, проиллюстрировав, как может сочетаться современный украинский стрит-арт и утонченная флористика. Сергей воспроизвел цветочную композицию в галерее Avangarden по диджитал-эксизу Мишель и Николь. Она отражает особый период года – смену лета на осень: легкость лета символизируют подвешенные 3D-цветы и солнце, в то время как внизу находятся сухоцветы и элементы подсолнечников – как символ начала золотой осени.

Известный ТикТок-блогер и репетитор английского TUMAZAR и художница asinastra объединились в творческую пару, чтобы создать комикс с известными английскими фразами .

Для этого они вспомнили культовые сцены из Гарри Поттера, Алисы в стране чудес, Властелина колец и нескольких мультфильмов и показали, как звучали фразы оттуда в оригинале. Эта работа стала сочетанием главных увлечений Назара, который за время сочетания репетиторства с блогингом собрал вокруг себя аудиторию из 444 тысяч человек, и иллюстратор asinastra, которая выбрала для творческих проявлений YouTube и развила канал до рекордных для украиноязычного контента 1,02 миллиона подписчиков. Яркой визуализацией с отсылками к шедеврам кинематографа авторы стремились оживить интерес украинцев к изучению английского языка.

Исследователь города KYIV LOVER и видеограф Fly UA как никто знают, что Киев — многогранный город с собственным характером, в котором даже хорошо известные локации способны каждый раз открываться по-новому. Так что криейторы решили разработать видеогайд для самостоятельной экскурсии и напомнить, что для начала увлекательного путешествия стоит только оглянуться вокруг. Среди девяти локаций — исторические достопримечательности, неординарные заведения, а также одна естественная локация за городом, способная разрадовать и вдохновить новые мысли.

“Не обесценивайте себя и свои идеи. Я знаю, легко говорить, но я тоже боялась и до сих пор иногда волнуюсь или прокрастиную из-за появления чего-то нового в жизни, — советует Луиза, автор блога KYIV LOVER. — Чувство времени и осознание его быстротечности дает мне силы двигаться вперед. Лучшее время, чтобы что-то начать – это сегодня”.

Проектом "Впечатляй, твори, меняй мир вместе с Lenovo Yoga" компания Lenovo стремится вдохновить всех, кто имеет творческие идеи, воплощать их здесь и сейчас, не дожидаясь идеального момента. Узнать подробнее о проекте можно на YouTube-канале Lenovo.

Монтировать видео, редактировать фото и саунд, создавать дизайн-проекты в любом месте очень удобно вместе с ноутбуками Lenovo Yoga. Они дарят поразительные возможности для творчества и креатива. Так что не жди особого времени. Впечатляй. Произведения. Меняй мир вместе с Lenovo Yoga!