С начала года украинцы задонатили более 12 млрд гривен: на какие направления пошли деньги

75
Валерия Гуржий
share share

За 9 месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Отмечается, что лидерство продолжает удерживать платформа United24, которая к тому же с мая текущего года начала собирать средства на два новых гуманитарных направления. Фонд «Вернись живым» в августе побил своеобразный рекорд, получив наибольшую для себя сумму донатов за последние полтора года.

Больше донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть больше 3 млрд гривен — получил фонд «Вернись живым», еще около 1,5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

С начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема). В мае 2023 года платформа United 24 начала собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн. гривен на 76 млн. гривен.

Фото: Unsplash\Alexander Grey, Opendatabot

Опубликовано: 27 октября 2023
share share
Испанские фильмы, курица по-китайски и французское вино. Испанские фильмы, курица по-китайски и французское вино. В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину С круасанами и кофе: в ЖК "Новая Англия" открылось заведение "Тесто и масло" С круасанами и кофе: в ЖК "Новая Англия" открылось заведение "Тесто и масло" «Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону» «Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону» На Нивках демонтировали бюст большевику Кирпоносу На Нивках демонтировали бюст большевику Кирпоносу В Буче планируют открыть экохаб с сортировочной станцией В Буче планируют открыть экохаб с сортировочной станцией Незаконную парковку возле Почтовой площади заблокировали бетонными плитами Незаконную парковку возле Почтовой площади заблокировали бетонными плитами На месте демонтированного советского танка в Броварах высадили деревья На месте демонтированного советского танка в Броварах высадили деревья
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.