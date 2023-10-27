С начала года украинцы задонатили более 12 млрд гривен: на какие направления пошли деньги

За 9 месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Отмечается, что лидерство продолжает удерживать платформа United24, которая к тому же с мая текущего года начала собирать средства на два новых гуманитарных направления. Фонд «Вернись живым» в августе побил своеобразный рекорд, получив наибольшую для себя сумму донатов за последние полтора года.

Больше донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть больше 3 млрд гривен — получил фонд «Вернись живым», еще около 1,5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

С начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема). В мае 2023 года платформа United 24 начала собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн. гривен на 76 млн. гривен.

Фото: Unsplash\Alexander Grey, Opendatabot