Коврик, как у бабушки: Как фонд "Юлині бабусі" делает крафтовые коврики и помогает одиноким пожилым людям

Радиоведущая утреннего шоу "Хеппі Ранок" на Хит FM Юлия Карпова во время полномасштабного вторжения основала благотворительный фонд "Юлині бабусі". Он занимается одинокими пожилыми людьми в семи украинских приютах.

Девушка лично посещает пожилых людей, общается с ними по телефону и привозит вкусности, косметику "для выхода в город" и одежду для свиданий. А еще бабушка одного из дома престарелых делает собственноручно коврики, которые можно приобрести на киевских маркетах "Кураж" и "Всі. Свої".

Мы побеседовали с Юлией о том, как работает фонд и как помочь одиноким бабушкам и дедушкам достойно проживать старость.

Об идее фонда

Фонд был основан после полномасштабного вторжения. История началась с того, что я в мае 2022 года поехала в деоккупированные села на Киевщине посетить оставшихся там стариков. У кого-то не было родственников, к которым можно было бы поехать. Некоторые были лежачими.

Вернулась домой после первой поездки под сильным впечатлением и поняла, что нужно что-то делать. В то время девушка Оля, которая связалась со мной через соцсети, сообщила, что в Горностайполе возле Киева есть приют для престарелых. Мы связались с этим приютом и спросили, есть ли у них какие-либо потребности. Оказалось, что нужна еда.

Когда приехали туда с продуктовыми наборами и химией, я увидела этих стариков, и в каждой второй узнавала свою бабушку. Мне очень тяжело было пережить смерть бабушек, поэтому я решила что с этим нужно что-то делать.

О команде и приютах, которым помогает фонд

Фонд для меня — это настолько лично мое и архиважное, что я его никому не доверяю. Все закупки делаю сама, сама могу принимать посылки или разгружать машину.

Также в команде есть Оля (Лесниченко), с которой все началось. Это был первый человек, который написал мне «Юля, распространите, пожалуйста, сбор, потому что мы будем ехать в деоккупированное село». Я тогда сказала, если я это делаю, то еду с вами, потому что я вас не знаю. И мы поехали. Теперь Оля уже фактически два года, как моя правая рука.

Также в команде Таня (Позняк) и оператор Миха (Михаил Ваколюк), работающий со мной на радио. Это моя команда.

Как мы искали приюты, которым нужна помощь? О каких-то мы узнавали сами. Другие через "сарафанное радио" обращались к нам.

После того, как мы начали ездить на Горностайполь, водитель машины, который помогал возить продукты, рассказал, что рядом есть небольшой приют в Приборске. Там всего 30 человек, и его даже нет на картах.

Он осторожно спросил, смогу ли я когда-нибудь завезти еду и туда, потому что он знает, что там тоже есть люди. Так появился второй приют, о котором мы заботимся.

Потом я увидела у актрисы Олеси Жураковской посты в Facebook о том, что она постоянно собирает деньги на Дом ветеранов сцены им. Н. Ужвий в Пуще-Водице.

Я спросила, нужна ли им еда. Оказалось, что нужно.

Дальше появился приют под Житомиром в Ивановке и приют из Могилева Днепропетровской области. Директор последнего мне сам позвонил и попросил, что угодно привезти, потому что ситуация критическая.

Предыдущий директор не сильно беспокоился о состоянии приюта, и когда мы туда приехали, увидели грибок на стенах, под которым лежали люди.

Затем появился приют в Переяславе. О нем я узнала от подопечной Вали из Приборска, потому что у нее там дочь с ДЦП лежит. У Вали была мечта поехать к своему ребенку, ведь они 5 лет не виделись. Я устроила такой подарок для нее, и мы поехали в Переяслав. Как оказалось, там также есть отделения пожилых людей.

Подопечная Валентина со своей дочерью

Потом позвонила директор приюта в Дедовщине, что под Фастовом, и попросила тоже о помощи, потому что обо мне ей рассказала директор из Переяславского приюта. Она попросила привезти еду и теплые вещи, чтобы подготовиться к зиме. Это уже седьмой приют, о котором мы заботимся.

Фонд существует исключительно за добровольные пожертвования от людей. Также это деньги от продажи ковриков и через какие-то благотворительные акции.

О ковриках от "Юлиних бабусь"

У нас есть подопечная Валя, нашедшая дело своей жизни. Она почти никуда не выходит из приюта, потому что плохо ходит. Но она умеет крутить коврики из старых вещей. И теперь это ее смысл жизни.

Она накручивает коврики, мы их продаем, и эти деньги тоже идут на закупку чего-нибудь для приютов. Валя теперь чувствует себя необходимым человеком.

Материалы для ковриков – это любые старые вещи. Футболки, брюки, все что можно нарезать. Мы периодически, когда заканчиваются материалы, бросаем зов, люди отправляют свои старые вещи – и Валя из них плетет.

Приобрести коврики можно на благотворительных ярмах, куда мы периодически уезжаем - "Кураж" или "Все.Свои". И через наши соцсети – Instagram , Facebook .

Этот коврик может использоваться в качестве подстилки для животного, накидки на табурет или коврик для ванны. Стоимость 200–400 гривен.

Пока это только один проект. Ибо в приютах обычно живут старики, которые не могут за собой ухаживать. Они плохо видят или не видят, имеют какие-нибудь болезни.

Поэтому мы радуемся, что есть возможность еще как-то привлечь внимание к старикам, когда посещаем ярмарки. К нам подходят люди и говорят: "Такие коврики делала когда-то моя бабушка". И я понимаю, что эти люди покупают тот коврик, потому что у них своих бабушек уже нет, но есть вот такое напоминание о них.

О вещах, которые просят привезти пенсионеры

В первую очередь, чтобы мы понимали, что кому нужно, приют должен сформировать запрос, где написано, какая пища и средства гигиены, в каком количестве нужны.

После этого мы смотрим, что у нас есть на складе, что нам передали наши друзья, благотворительные фонды, что нам отправляли люди. Когда я понимаю, что чего-то не хватает, мы объявляем сбор денег.

Неоднократно было, когда слушатели радио слышали в эфире о потребностях и посылали крупы по 2-5 пачек. И тогда выходит, что мне нужно найти не 100 килограммов гречки, а 50. Так это все и работает. Необязательно отправлять мешок гречки. Если можешь помочь одной пачкой – супер. Это лучше чем ничего.

Кто-то из стариков просит привези апельсин, банан, банку сельди, краковскую колбасу или две сардельки. Кто-то – килограмм помидоров, но “такие большие” воловое сердце.

Кто-то заказывает телефон на день рождения, не новый, просто какой-то, чтобы звонил.

Из последнего просили две пары теплых рейтузов и блузку. Еще одна женщина попросила бюстгальтер, потому что у нее появился любимый из приюта, и она хочет быть красивой.

Были просьбы от женщин привезти им краску для волос, потому что «Юля, я здесь к врачу, должна ехать, а как я поеду к врачу такая, мне нужно покраситься».

Просили духи, помаду для выхода в город – какие-то очень обычные, мелкие вещи. Когда ты слушаешь это, думаешь, это все, что вам нужно для счастья, реально?

Девушки из психоневрологического отделения в приюте в Житомире не могли успокоиться от счастья, когда они попросили наушники и большую "Милку", о чем я сказала в эфире, и мне со всей страны и из-за границы начали присылать сладости.

О поездках в пансионаты

Когда происходит первая поездка в новый приют – такое впечатление, будто приезжаешь к ежикам.

Старики привыкли к благотворителям, но они все немного закрыты, потому что часто волонтеры приезжают и не возвращаются. Одноразовые акции, двукратные акции. Я очень этого не люблю и очень сильно топлю за то, что если вы уже берете под опеку какой-нибудь приют, пожалуйста, приезжайте. Пусть у вашего фонда лучше будет однин приют.

Недавно мы познакомились с фондом «Наша победа», и они занимаются своим приютом в селе Победа. Но старики знают, что к ним приедут всегда. И я делаю то же самое.

При первом знакомстве люди всегда говорят общими фразами: «Спасибо, что приезжаете. Спасибо, что не забываете. Мы очень рады, что вы к нам приехали».

Когда ты приезжаешь в следующий раз, они понимают, что ими уже интересуются. Следующие поездки – это уже мои близкие друзья. Бабушки выходят, хромая, на встречу, в коляске или на ходунках, чтобы поздороваться.

Обязательно условие, когда едем в приюты – привезти гостинцы для каждого.

Пачка печенья, какие-то рулеты, коробка конфет – это неважно. Важно, что ты подойдешь к каждому, и у каждого на столике будет потом лежать своя конфета.

Особенно, когда приходишь к лежащим, вот там настоящий восторг. Ибо им хочется этой конфеты.

Ехать нужно к людям. Одноразовые поездки – это классно, это жизненно, необходимо, но если речь идет об опеке, то это о постоянстве.

У моих подопечных есть мой номер, они мне звонят, иногда просто так, иногда по делу. И когда одинокий человек, у которого осталась до конца жизни только кровать и тумбочка, понимает, что есть кому позвонить, даже раз в пол года – это совсем другое состояние.

О развитии культуры благотворительности

Стоит отметить, что люди часто забывают, благотворительность – это о достойной помощи, а не о том, как отправить старые изношенные трусы.

Когда мы просим отправить нам теплые вещи, а не вещи для ковриков, 70% из 100% – просто мусор.

Люди отправляют старые рваные кофты, и тогда я думаю, вот вы реально представляете свою бабушку в этом? Почему вы считаете, что другие люди должны в этом ходить?

В эти моменты я кричу, матерюсь на складе, потом складываю эти вещи в пакет и отправляю их на коврики к Вале. В противном случае это все просто выбрасывалось бы.

Благотворительность — это когда вы отправляете красивую одежду, которая вам просто разонравилась, или стала великоватой, но вам будет не стыдно в ней увидеть свою маму, сестру или ребенка. Это благотворительность. А не отправить мусор, который вам лень донести до помойки.

Это вопрос о том, что культура благотворительности еще должна развиваться в Украине.

О трудностях

Самая большая наша проблема сейчас – это логистика и мобильность. У нас нет своего автомобиля. Деньги, которые я когда-то собирала на автомобиль, все отдала для закупки снаряжения для воюющих друзей. А после появления фонда сильно выручают автокомпании, дилеры, которые предоставляют на месяц-два автомобили.

Я боюсь этого момента, что когда-нибудь помощь от этих компаний закончится. Но находятся люди, которые видят зов, что нужна машина "на завтра и срочно", и эти люди отзываются. Дают машины, горючее. И иногда я думаю, как это возможно?

Военные помогают. Сначала я их загружаю, а потом, когда у них есть возможность, они грузят машины и едут со мной к старикам, везут им продукты.

Также есть сложности с донатами. Если раньше 20 тысяч гривен мы могли собрать за три дня, то сейчас их можно собирать три месяца.

О поддержке от Залужного

Работая на радио после начала полномасштабной войны, я очень долго сетовала в эфире на то, что Валерий Залужный, будучи из Житомирской области, до сих пор не добавил меня в друзья. И однажды мне звонит по телефону коллега и говорит: «Юля, тебя ищут из министерства и хотят серьезно поговорить».

Оказывается, помощник Валерия Залужного, тоже родом из Житомира, услышал эту историю. Он со мной связался, мы познакомились и в тот же вечер Валерий Залужный направил мне заявку в друзья. Так мы познакомились. Несколько раз общались в мессенджере.

Как-то мы ехали на один из благотворительных маркетов, и я сказала, что хочу, чтобы Валерий Залужный поддержал наш фонд. Через помощника я узнала точный рост Валерия Федоровича и мы изготовили ростовую фигуру. Он знает об этом. Поэтому когда мы едем на ярмарки, я понимаю, что где-то с нами есть немного поддержки от Валерия Федоровича.

О планах

В Украине рано или поздно завершится война. И поддержка военных будет не столь неотложной, как сейчас. Но старики будут всегда, ведь мы все стареем. И в моих амбициозных планах сделать так, чтобы каждый пожилой человек в Украине при необходимости имел возможность кому-то позвонить.

И я буду очень рада, если у них будет возможность попросить помощи у "Юлиних бабусь", потому что им хочется селедки, потому что им хочется краковской колбаски, потому что нужно довезти какие-то продукты на зиму.

Поэтому мои планы – это расширение и масштабирование. Я хочу сделать так, чтобы старость в приютах была достойной, как у моих бабушек. Они старели классно, интересно и не в одиночестве.

И я бы очень хотела, чтобы наших стариков ставили в пример, а не норвежских. В Норвегии в 60-70 лет жизнь только начинается, а у нас это уже две тумбочки вещей насмерть, к сожалению.

Для молодых людей старость — это далеко, когда-то потом. Многие люди не имели стариков в селах, в которые можно ездить на каникулы, и они не понимают эту трепет перед встречей со стариками.

Я бы очень хотела попробовать эксперимент: соединить дома престарелых с приютами для детей. И тогда не будет ни одиноких стариков, ни брошенных детей.

У детей будет тот, кто за ними будет ухаживать, а у стариков будет тот ребенок, за которым нужно ухаживать, с которым нужно играть, и не будет времени думать ни о смерти, ни о том, как все плохо. Они будут взаимно заняты тем, что любят делать не одинокие старушки – нянчить внуков. И это было бы круто.