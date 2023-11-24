В Луцке показали старинное укрытие, используемое по назначению с 14 века: фото

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Валерия Гуржий
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В Луцке есть укрытие, которое используется по своему прямому предназначению с 14 века.

Об этом сообщил заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.

Укрытие находится на балансе колледжа в «Окольном замке» и полностью соответствует всем современным нормам. Расширить площадь укрытия и провести ремонтно-реставрационные работы позволило софинансирование местного органа самоуправления и Программы трансграничного сотрудничества.

Всего потрачено почти 2,3 млн. евро на все работы в исторической памятке.

Во время воздушной тревоги люди практически находятся в подземном музее. В остальное время здесь проводятся экскурсии для всех желающих.

"Это старейшее защитное сооружение гражданской защиты в Украине из тех, где я был и видел. Жаль, что наше настоящее заставляет использовать исторические памятники в качестве укрытий, а не просто изучать и исследовать историю", - написал он.

Фото: Тимур Ткаченко

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Опубликовано: 24 ноября 2023
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