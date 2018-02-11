Проект Airbnb стал одним из ключевых первопроходцев sharing economy — финансового тренда последних лет. На площадке владельцы апартаментов и гости контактируют напрямую. Нередко здесь можно найти более выгодные предложения (квартиры и комнаты), чем в отелях, плюс — домашний комфорт и общение с местными жителями.

В общем, для путешественников список преимуществ понятен, а как дела обстоят с принимающей стороной?

Трое киевлян рассказали нам о своем опыте сдачи жилья через Airbnb: какие плюсы и минусы имеют хосты, не страшно ли заселять к себе неизвестных иностранцев и как получить хорошие отзывы от гостей.