Проект Airbnb стал одним из ключевых первопроходцев sharing economy — финансового тренда последних лет. На площадке владельцы апартаментов и гости контактируют напрямую. Нередко здесь можно найти более выгодные предложения (квартиры и комнаты), чем в отелях, плюс — домашний комфорт и общение с местными жителями.
В общем, для путешественников список преимуществ понятен, а как дела обстоят с принимающей стороной?
Трое киевлян рассказали нам о своем опыте сдачи жилья через Airbnb: какие плюсы и минусы имеют хосты, не страшно ли заселять к себе неизвестных иностранцев и как получить хорошие отзывы от гостей.
Руслан Добжинский, социальный предприниматель, занимается развитием образовательного центра Киево-Могилянской Академии. Сдает две квартиры: на Тургеневской и Мечникова. Стоимость: 12 - 15 $$/сутки. За полтора месяца принял 8 гостей
Как все начиналось
Свою квартиру на Тургеневской сдаю полтора месяца. Я переехал к девушке и, чтобы жилье не пустовало, опубликовал объявление на Airbnb. Спустя какое-то время к моей квартире добавилась еще и однушка приятеля на Мечникова.
Мне всегда было интересно попробовать себя в роли хоста, я вдохновился опытом друзей. Помню, к ним через Airbnb постоянно приезжали иностранцы, очень прикольные чуваки, и никаких проблем не возникало.
В этом деле для меня главное — общение и возможность подтянуть английский язык. Финансовая мотивация — вопрос второстепенный.
Я хочу, чтобы у гостей оставались хорошие впечатления не только от пребывания в квартире, но и от Киева и Украины в целом. Это в некотором роде моя социальная миссия по формированию образа страны за границей.
О правилах и лайфхаках хоста
Первый шаг — сделать адекватные фото и описание, ну и подобрать правильную цену. Люди зачастую руководствуются финансовой выгодой, поэтому жилье с минимальной ценой бронируют даже при отсутствии отзывов. Когда заработаешь первые положительные рекомендации, можно повысить расценки до среднего уровня. На Airbnb встроена шкала, которая демонстрирует стоимость аналогичных твоему предложений в зависимости от ряда факторов.
Еще один полезный инструмент — это co-host. Есть возможность отдавать свое объявление прокачанным чувакам, тогда его увидит больше людей.
Варианты сотрудничества с другим хостом могут быть разные. Человек либо просто размещает у себя в профиле информацию, либо полностью помогает тебе с гостями: берет ключи от твоей квартиры, смотрит календарь, подтверждает бронирование, встречает. Взамен — процент от аренды.
Вначале, когда моей целью было скорее “набить руку”, у меня стоял минимальный срок бронирования — 1 ночь. Сейчас я принимаю людей минимум на 3-5 дней, это позволяет меньше париться. Не нужно постоянно приезжать в квартиру, чтобы прибраться, поменять постель.
Мое жилье можно арендовать без предварительного подтверждения. Вполне вероятно, что в дальнейшем я изменю этот параметр, но пока все ок. Я смотрю на профили бронирующих людей, какие у них отзывы от хостов, есть ли фото и т. д. Могу отправить им сообщение, чтобы уточнить некоторые вопросы. Даже при условии мгновенного бронирования ты все равно имеешь право отказать гостю, если в коммуникации с ним что-то пошло не так. Но злоупотреблять не стоит, за частые отмены Airbnb взимает штрафы.
Гостей я всегда встречаю в квартирах. Нужно быть мобильным. В правилах прописаны часы заезда и выезда, но ситуации случаются разные. Вот сегодня, к слову, заселяется девушка из Румынии. Ее самолет прилетает в Киев только в 23:30, для меня не проблема, буду ночью принимать.
Хороший хост должен думать обо всех вещах, необходимых для комфортного пребывания в квартире. Это занимает время. Посуда, полотенца, постельное белье, уборка.
Пока я не нанимаю горничную, прибираюсь сам, но и с гостями мне везет — все очень аккуратные. Никакого треша, никакой грязи.
О гостях
Мне интереснее принимать иностранцев, поэтому описания квартир я выставил на двух языках — русском и английском, а цену указал в евро. Наши тоже, конечно, приезжали, недавно вот жила девушка из Харькова. Она — блогер, много путешествует и сейчас перебралась в Тай.
Думаю, что люди, которые снимают жилье через Airbnb, в принципе дружелюбные и адекватные. Неважно, откуда они: из Украины или из любой другой страны. У меня нет негативного опыта в коммуникации с гостями.
К сожалению, каких-то суперприкольных персонажей пока не было. Большинство приезжает по работе. В основном молодые, максимальный возраст — 30+. Думаю, портрет арендаторов во многом зависит от того, сдаешь ты квартиру или комнату.
Маша Захарченко, сооснователь бренда Inside U и проекта Особняк. Сдавала комнату в квартире на Богдана Хмельницкого. Стоимость: 28$/сутки. За 10 месяцев приняла 14 гостей
Как все начиналось
Мы с парнем снимали трехкомнатную квартиру на Богдана Хмельницкого. В ней были две совершенно идентичные спальни: с двуспальными кроватями, классными матрасами, большими шкафами. Мы сразу подумали, что здесь легко можно поместиться вчетвером, всем хватит места.
Не помню даже, кому пришла эта идея, но мы решили попробовать сдавать комнату через Airbnb. Друг сделал нам фоточки на мобильный телефон, и мы разместили объявление.
Сперва дело слабо двигалось (жилье без отзывов редко бронируют), а потом Рома, мой парень, опустил цену. Вместо $35 поставил $28.
В центре вообще комнаты стоят дороже, поэтому люди начали активней подписываться. Помню, у нас было пару летних месяцев, когда гости менялись день в день, один съехал — другой заехал. Но это именно в сезон.
Вообще вся эта затея с Airbnb организовывалась не для заработка, а скорее для нового опыта. Сложно сказать, что это приносит большой доход. Например, был месяц, когда у нас остановился всего один парень.
С собственником квартиры мы не обсуждали, что сдаем комнату. Хотя я не думаю, что это могло быть проблемой. Когда он поднимал арендную плату, то сам говорил: “Ну, подселите кого-нибудь, если хотите”.
О правилах и лайфхаках хоста
Мы, конечно, смотрели отзывы перед тем, как подтверждать бронирование. Хотя ни разу не было даже минимальных стремных ситуаций и неприятных гостей. Единственное, со всеми на старте оговаривали, что наше жилье — не бордель, в комнату нельзя никого приводить.
Только когда самый первый человек заезжал, я по настоятельному совету напуганных родителей забирала деньги из квартиры, но потом перестала заниматься такими вещами.
После всех гостей мы заказывали уборку. Если отъезд и заезд были день в день, то убирались сами, меняли постель. У нас, кстати, после опыта с Airbnb столько постельного белья скопилось. Когда в высокий сезон ты не успеваешь все стирать, то постоянно покупаешь новое.
Чистые полотенца, тапочки, доступ к предметам бытовой необходимости — это тоже однозначно должно быть. Если вы не готовы по таким вещам заморачиваться, то лучше не сдавайте жилье через сервис.
Также, мне кажется, принимать гостей через Airbnb не сможет социопатичный человек. Все-таки люди, которые приезжают, ждут общения с нейтив, хотят узнать лайфхаки куда пойти, что посмотреть.
Если в квартире много домашних животных — это тоже вопрос. Как минимум нужно заранее предупреждать, потому что у кого-то может быть аллергия.
О гостях
У нас останавливались совершенно разные люди. Больше всего, конечно, европейцы. Из Парижа были, несколько чуваков из Дании, ребята из Беларуси. Гостил даже американец, который живет в Южной Африке, прикольный байкер.
В основном приезжали молодые, до 35 лет, город посмотреть, погулять.
Мы со всеми очень тепло общались, всем помогали, могли куда-то сходить вместе, поужинать. Помню, с нашим первым гостем отправились в бар. Напились, разговорились. Он потом такие хвалебные отзывы оставил.
Еще один мальчик приехал как раз после визита моей мамы. Мы его, конечно, тогда и борщом угостили, и оливье, в общем, домашней украинской едой. Парень подумал: “Ох, круто!”
Гости из постсоветского пространства, как мне показалось, чуть более закрытые, нежели европейцы. Хотя тоже от человека зависит. У нас как-то останавливался парень из России, а потом девушка. И вот парень был напряженный, спрашивал постоянно, не страшно ли в Киеве ночью на улицу выходить. А девочка, наоборот, супер открытая оказалась, тусовалась, приходила под утро. Рассказывала нам про свой опыт сноукайтинга. Она из Мурманска, вроде.
Любовь Хаян, арендодатель на Airbnb. Сдает собственную квартиру на Дворце Украина. Стоимость: 46$/сутки. За 5 месяцев приняла 16 гостей
Как все начиналось
Один мой друг живет на Бали и сдает там виллы через Airbnb. Его опыт и натолкнул меня на мысль попробовать себя в роли хоста.
Мне очень нравится работать с ресурсом, там создана дружелюбная атмосфера. Гости и хозяева жилья общаются не по-деловому, а более открыто. У людей складывается ощущение, что они не снимают квартиру, а просто едут в гости.
О правилах и лайфхаках хоста
Я быстро получила статус суперхоста [Airbnb маркирует лучших хозяев значком Superhost в конце объявления — БЖ]. У меня на страничке всего 14 отзывов, но все — на 5 звезд. Просто мои гости получают сервис отеля плюс домашний уют. В квартире есть все необходимое — полотенца, тапочки, наборы для ванны, халаты, даже мини-бар. Еще я внимательна к мелочам: всегда кладу в холодильник какие-то вкусности и подписываю “Это для вас, дорогие гости, угощайтесь”.
О гостях
Ко мне приезжают гости со всего мира, все абсолютно разные по менталитету и мировоззрению. Пытаюсь найти подход к каждому человеку, чтобы наладить коммуникацию.
Например, недавно был японец, и он ну очень переживал. Интересовался многими вопросами, купил сим-карту, чтобы в случае чего звонить в полицию, узнавал про наши законы. Я постоянно была на связи, отвечала на все месседжи.
Цель визита тоже у каждого своя. Молодежь часто приезжает на выходные потусить. Например, как-то у меня были гости из Турции, которые только сидели дома, смотрели кино, и ходили по барам. Я их спрашивала: “Почему вы выбрали именно Украину?” Говорили, что просто хотят оторваться. “В нашей стране особо выпивать нельзя, да и алкоголь дорогой, а тут все дешево”.
Есть туристы, которые отправляются с большими рюкзаками в путешествие по Европе. Тот же осторожный японец, например, до Украины посетил Польшу и затем планировал отправиться в Молдавию. Таким людям не важен комфорт или шик, их интерес — поездить, посмотреть мир.
Иногда приезжают парочки. На праздники, например. Романтика. Однажды квартиру снимали молодой человек с девушкой — она из Украины, он из России, а живут в Германии. Когда я делала им чек-аут, девочка сказала: “Там продукты остались, все для блинов, я блинчики жарила”. Представляете, ребята приехали отдохнуть в Киев на пару дней, а она жарила любимому блинчики! Мне кажется, только украинки так могут.