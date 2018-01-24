Потрескавшаяся краска на стенах, грязный лифт, мусор на этаже. Да, это типичная картина в подъездах многих киевских высоток.
Мы нашли двух киевлянок, которые не захотели с этим мириться. Одна из них сумела убедить соседей сделать ремонт совместно, вторая — решила не тратить на это время и сама привела подъезд в порядок.
Рассказываем, было ли это сложно, во сколько обошлось и как повлияло на жителей дома.
Евгения Пирог, писательница
Где живет: Дорогожичи
Что сделала: отремонтировала подъезд совместно с соседями
С чего начали
Все началось накануне Дня независимости в прошлом году. Мы с соседкой решили, что надо бы что-то поправить в подъезде нашей уже не новой пятиэтажки. До этого подавали заявления в ЖЭК с просьбами что-то сделать, но никто не отреагировал. Поэтому мы сами начали ремонт на этаже.
Реакция жителей
Соседи стали спрашивать, мол, а что происходит, а может, и нам надо. Мы объяснили, что если есть желание, то можно обсудить, что конкретно нужно дому, скинуться и начать делать. Расклеили объявления на этажах, провели собрание и начали.
Сотрудничество с соседями
Конфликтных ситуаций не было. Наоборот, ремонт преобразил людей по-хорошему.
Один сосед, который до того постоянно курил в трусах на этаже и плевался на пол, включился в дело и очень помог.
Он оказался очень работящим, положил плитку на подоконнике, с другими работами помог.
Буквально за неделю справились с ремонтом: каждый делал, что мог, мы не привлекали никаких строителей и мастеров со стороны. Кто-то сбросился деньгами, кто-то активно вкладывался в ремонтные работы, приносил материалы.
Получилось, что с каждой из 25 квартир (а всего их 30) собрали по 200 грн. Вышло около 5 тыс. грн.
Что сделали
Разукрасили стены, оставили на стенах надписи вроде: “Добро пожаловать домой!” на входе, или “Делай мир лучше”. Нарисовали птичек, котиков, собачек. Жители этажа сами решали, что писать у себя. Получилось очень красиво. Также заменили плитку на подоконниках и установили поручни на первом этаже.
Боюсь ли я, что нашу работу кто-то испортит? Не знаю, нет, наверное. У нас есть домофон, поэтому посторонние, в принципе, не заходят. Ну, и всяко лучше, чем если бы ничего не делали.
Что это дало
Эта инициативность почему-то пошла нам на пользу в контакте с ЖЭКом: теперь наши заявления уже не остаются незамеченными. Например, мы просили сделать возле крыльца поручень, потому что там уже не справились бы сами — ведь нужны были более серьезные работы, сварка. Они сделали.
Леся Вакулюк, телеведущая
Где живет: Оболонь
Что сделала: покрасила двери лифтов в 9-этажном доме
С чего начала
Моя история началась еще в 2012-м: тогда я покрасила у себя на этаже двери лифта. До этого неоднократно обращалась в ЖЭК, чтобы они помогли, но сотрудница называла десятки причин, почему нельзя побелить стены в подъезде: то некому это сделать, то какое-то распоряжение КГГА, то еще что-то. У меня после ремонта оставалась краска и я решила потратить ее на подъезд.
Что сделала
Потом ходила и разукрашивала лифты на других этажах, одному соседу покрасила двери входные — они были коричневые и тусклые, а еще помогала друзьям делать их подъезды красивее.
В 2015-м один производитель краски подарил мне несколько банок разноцветной краски, чтоб поддержать инициативу. Потом они присылали мне краски снова и снова. Я просто попросила друга пиарщика написать им с таким предложением — мол, они мне высылают краску под социальный проект, а я упоминаю название фирмы в своих постах.
Реакция жителей
Реакция была очень разной. Были те, кто хвалили, были — которые ругались и говорили, мол, предыдущий цвет дверей лифта был лучше. В ответ на это я предложила купить краску того цвета, который им нравится, и покрасить самостоятельно. Тогда риторика резко изменилась.
Кто-то спрашивал, от какой я политической партии, некоторые воспринимали меня как нового дворника.
Особенно забавно было, когда маленькие дети, завидя меня, вдруг восклицали: “О! Так вот кто это все сделал!” Так, будто до этого думали, что оно само по себе возникает. Одна девочка сказала маме, что когда вырастет, тоже будет делать так красиво.
Сотрудничество с соседями
Подключать соседей к своей затее я особо и не хотела никогда — там или пенсионеры, или вот один сосед рассказал, что в этом районе “похлеще, чем на Борщаговке”. Вокруг, мол, одни алкаши и наркоманы. Спрашивал, не растаманша ли я — все у меня такое разноцветное.
К тому же, у меня сложный рабочий график, поэтому просто когда была свободная минута, я шла и красила. Это была лично моя инициатива, сама захотела, сама сделала. Я в этом плане больше одиночка.
Что это дало
В своем доме я покрасила лифты уже на семи этажах. В подъезде их всего девять, но девятый уже кто-то покрасил за меня.
На моем этаже соседи, увидев результат, начали предлагать скинуться деньгами, чтобы “отбить” хотя бы часть моих затрат на материалы. Один парень принес банку краски после ремонта и сказал, что мне пригодится больше. Кто-то также самостоятельно покрасил одну стену.
Фото: герои материала, RhondaK Native Florida Folk Artist / Unsplash