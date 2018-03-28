Трое киевлян рассказали, как стали жертвами автоугонщиков. И поделились тем, как разыскивали автомобиль, что помогло, а что — нет, и чему вообще их научила эта история.

Ирина Иванова, 42 года, финансист

Где живет: Оболонь
Что угнали: Land Rover Autobiography Sport 2012-го года выпуска

Угон

Четыре года назад у меня угнали Land Rover Autobiography Sport. Это было первое апреля, помню как сейчас. Утром делала зарядку, потом подхожу к окну, думаю, странно, нет моей машины, может, не здесь припарковала? Подхожу к другому окну — хм, и тут тоже нет. Вспоминаю. Спускаюсь на улицу посмотреть. Понимаю, что угнали.

Поиск авто

В ту ночь в моем районе, на Оболони, угнали пять одинаковых авто. Два черных, два белых и мою, красненькую.

Они все были под хорошей, самой современной сигнализацией. Одна из угнанных машин была припаркована под камерой видеонаблюдения.

Потом, уже когда следователи пересматривали запись, оказалось, что время угона — 57 секунд. То есть, меньше минуты: кто-то подходит к машине, просто открывает, садится и уезжает. Никаких там ковыряний в замке, у них были заводские ключи, и было очевидно, что воры охотились конкретно за этой моделью. Ни одна из угнанных машин так и не была найдена.

Страховка

У меня была полная страховка, и она заканчивалась ровно через два дня. Я уже собиралась идти ее продлевать и у меня дома лежала наличка, которую должна была отнести в страховую 3 апреля.

Я покупала эту машину за 93 тысячи евро, застрахована она была на порядка 80 тысяч евро. На момент угона продать такую можно было бы за 60 тыс. максимум.

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Мне выплатили всю сумму страховки — почти 80 тысяч евро. Можно сказать, я удачно продала автомобиль.

Конечно, и это случилось не сразу: сперва я долго добивалась от правоохранителей, чтобы они таки выдали мне справку об угоне. Ходила в райотдел трижды в неделю, как на работу, и напоминала о себе. Думаю, они всячески оттягивали время, может, хотели взятку, но я принципиально не собиралась этого делать.

Выводы

После угона решила, что такие дорогие машины пока покупать не буду.

Дмитрий Слипанов, 35 лет, инструктор в автошколе

Где живет: Дарница
Что угнали: Toyota RAV4

Угон

4 сентября 2017-го ночью угнали мою машину — Toyota RAV4. Под домом, в Дарницком районе Киева. Это случилось в 5 утра. Угон обнаружили где-то в 10 часов.

Думаю, что угон был произведен родным ключом. Машину долго пытались угнать, но это понимание пришло ко мне уже гораздо позже.

Месяца три кто-то ходил вокруг автомобиля, постоянно срабатывала сигнализация, машина не замолкала.

В один прекрасный момент я просто не поставил сигнализацию — то есть, заводская была, а дополнительной — нет, и в этот момент ее и угнали.

Если я когда-нибудь увижу такой автомобиль в Киеве на улице, точно узнаю, что это — мой. В нем есть дополнительная опция — врезан люк, это эксклюзивная сборка. Таких на всю Украину, в таком цвете и в комплектации, от силы штук пятнадцать.

Предложение выкупа

Вызвали полицию, они приехали, развели руками, мол, будем искать. Полиции я специально оставил номер телефона, которым пользуюсь редко. Его почти никто не знает. И тут же, буквально сразу, мне начали звонить на этот номер с предложением перечислить определенную сумму денег выкупа за угнанное авто. Таких звонков было три или четыре.

Как только сотрудники полиции отъехали, со мной связались по моему основному номеру, прислали фото машины и предложили выкупить ее за 8 тысяч долларов.

То, что это была моя машина, я уверен: у меня стоит дублирующий механизм — дополнительные педали, так как я работаю инструктором в автошколе. То есть, это авто — мой рабочий инструмент.

В итоге, обращение в полицию привело к тому, что нужно было отработать мобильный номер, с которого со мной связались. О встрече с преступниками и передаче денег речи не шло. Мне сказали, что нужно подождать, пока прокурор подпишет соответствующую бумагу, все это пойдет в суд, тогда можно будет послать запрос и так далее. 

Предыдущие владельцы

Буквально через пару недель приходит мне повестка в суд, который проходил в Кропивницком. Там судились за право собственности на ¼ моего автомобиля. И суд начался за неделю до угона — вот как.

История такая: был добрый дядя, у которого было четыре автомобиля, он скоропостижно скончался, у него остался сын, а еще — жена.

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И сын теперь судится с женой, потому что она продала эти автомобили, не посоветовавшись с ним.

И вот сын хочет эти машины обратно вернуть. Но поскольку у него всего лишь часть права собственности по наследству, то он подает в суд.

Но это все как-то глупо, потому что машины продавались уже несколько раз. Получается, люди якобы не первый год судятся за мою машину в другом городе.

На суд никто из сторон не пришел, кроме представителя того, кто подавал иск. 

Оказалось, что это третья машина в угоне из четырех, за которые судятся.

Все авто, которые продала эта женщина, продавались через одну и ту же семью — то есть, сначала все им, а потом они распродавали их дальше. Я, как покупатель, оформлял все в МРЭО, проверял ее — машина была “чистой”.

Поиск авто

Куда бы я не обращался, все — до одного места. Никто ничего не знает, никто ничем не может помочь.

По моим соображениям, угонщик — или это человек, который пытался вернуть себе автомобили, сын прошлого владельца, или это как-то связано с полицией.

Возможно, я ошибаюсь. Но, в любом случае, думаю, угонщик знал, что за машину судятся, и что все подозрения сразу же падут туда.

Выводы

Полиция не только не ищет, но еще и мешает собственному расследованию.

Дана Яровая, 40 лет, волонтер

Где живет: Левый берег
Что угнали: Honda Pilot

Угон

В апреле 2016-го у мужа ночью угнали машину — бордовую Honda Pilot. Это произошло на Левом берегу в Киеве. Вскоре нашу машину таки нашли, но через неделю на проспекте Бажана рядом с нами угнали такую же машину — получается, был заказ именно на такую марку и модель.

Поиск авто

Я была днем на работе, муж оформлял все документы по угону. Потом написала на Facebook пост. Его разнесли по всей соцсети — репостили люди с огромным количеством подписчиков, получилось, что это дело вызвало огромный резонанс. Кто только не подключался, в том числе, военные.

Автомобиль нашли через сутки. Я бы даже сказала, что нам его вернули — оставили заведенным.

Если бы его заглушили, то пришлось бы вызывать эвакуатор, ведь внутри была взломана вся электроника. Нам просто позвонил мужчина, под домом которого машина стояла — она была уже на красных номерах и с переделанными документами, то есть, готовили к транспортировке заграницу. Сразу же на место подъехала полиция.

Выводы

Машину нужно ставить только на стоянку, и в случае угона давать максимальный резонанс.

Фото: Facebook-страницы героев материала, Beginogi.ruPatrick Fore, Dakota CorbinAutumn Goodman / Unsplash