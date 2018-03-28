Трое киевлян рассказали, как стали жертвами автоугонщиков. И поделились тем, как разыскивали автомобиль, что помогло, а что — нет, и чему вообще их научила эта история.
Ирина Иванова, 42 года, финансист
Где живет: Оболонь
Что угнали: Land Rover Autobiography Sport 2012-го года выпуска
Угон
Четыре года назад у меня угнали Land Rover Autobiography Sport. Это было первое апреля, помню как сейчас. Утром делала зарядку, потом подхожу к окну, думаю, странно, нет моей машины, может, не здесь припарковала? Подхожу к другому окну — хм, и тут тоже нет. Вспоминаю. Спускаюсь на улицу посмотреть. Понимаю, что угнали.
Поиск авто
В ту ночь в моем районе, на Оболони, угнали пять одинаковых авто. Два черных, два белых и мою, красненькую.
Они все были под хорошей, самой современной сигнализацией. Одна из угнанных машин была припаркована под камерой видеонаблюдения.
Потом, уже когда следователи пересматривали запись, оказалось, что время угона — 57 секунд. То есть, меньше минуты: кто-то подходит к машине, просто открывает, садится и уезжает. Никаких там ковыряний в замке, у них были заводские ключи, и было очевидно, что воры охотились конкретно за этой моделью. Ни одна из угнанных машин так и не была найдена.
Страховка
У меня была полная страховка, и она заканчивалась ровно через два дня. Я уже собиралась идти ее продлевать и у меня дома лежала наличка, которую должна была отнести в страховую 3 апреля.
Я покупала эту машину за 93 тысячи евро, застрахована она была на порядка 80 тысяч евро. На момент угона продать такую можно было бы за 60 тыс. максимум.
Мне выплатили всю сумму страховки — почти 80 тысяч евро. Можно сказать, я удачно продала автомобиль.
Конечно, и это случилось не сразу: сперва я долго добивалась от правоохранителей, чтобы они таки выдали мне справку об угоне. Ходила в райотдел трижды в неделю, как на работу, и напоминала о себе. Думаю, они всячески оттягивали время, может, хотели взятку, но я принципиально не собиралась этого делать.
Выводы
После угона решила, что такие дорогие машины пока покупать не буду.
Дмитрий Слипанов, 35 лет, инструктор в автошколе
Где живет: Дарница
Что угнали: Toyota RAV4
Угон
4 сентября 2017-го ночью угнали мою машину — Toyota RAV4. Под домом, в Дарницком районе Киева. Это случилось в 5 утра. Угон обнаружили где-то в 10 часов.
Думаю, что угон был произведен родным ключом. Машину долго пытались угнать, но это понимание пришло ко мне уже гораздо позже.
Месяца три кто-то ходил вокруг автомобиля, постоянно срабатывала сигнализация, машина не замолкала.
В один прекрасный момент я просто не поставил сигнализацию — то есть, заводская была, а дополнительной — нет, и в этот момент ее и угнали.
Если я когда-нибудь увижу такой автомобиль в Киеве на улице, точно узнаю, что это — мой. В нем есть дополнительная опция — врезан люк, это эксклюзивная сборка. Таких на всю Украину, в таком цвете и в комплектации, от силы штук пятнадцать.
Предложение выкупа
Вызвали полицию, они приехали, развели руками, мол, будем искать. Полиции я специально оставил номер телефона, которым пользуюсь редко. Его почти никто не знает. И тут же, буквально сразу, мне начали звонить на этот номер с предложением перечислить определенную сумму денег выкупа за угнанное авто. Таких звонков было три или четыре.
Как только сотрудники полиции отъехали, со мной связались по моему основному номеру, прислали фото машины и предложили выкупить ее за 8 тысяч долларов.
То, что это была моя машина, я уверен: у меня стоит дублирующий механизм — дополнительные педали, так как я работаю инструктором в автошколе. То есть, это авто — мой рабочий инструмент.
В итоге, обращение в полицию привело к тому, что нужно было отработать мобильный номер, с которого со мной связались. О встрече с преступниками и передаче денег речи не шло. Мне сказали, что нужно подождать, пока прокурор подпишет соответствующую бумагу, все это пойдет в суд, тогда можно будет послать запрос и так далее.
Предыдущие владельцы
Буквально через пару недель приходит мне повестка в суд, который проходил в Кропивницком. Там судились за право собственности на ¼ моего автомобиля. И суд начался за неделю до угона — вот как.
История такая: был добрый дядя, у которого было четыре автомобиля, он скоропостижно скончался, у него остался сын, а еще — жена.
И сын теперь судится с женой, потому что она продала эти автомобили, не посоветовавшись с ним.
И вот сын хочет эти машины обратно вернуть. Но поскольку у него всего лишь часть права собственности по наследству, то он подает в суд.
Но это все как-то глупо, потому что машины продавались уже несколько раз. Получается, люди якобы не первый год судятся за мою машину в другом городе.
На суд никто из сторон не пришел, кроме представителя того, кто подавал иск.
Оказалось, что это третья машина в угоне из четырех, за которые судятся.
Все авто, которые продала эта женщина, продавались через одну и ту же семью — то есть, сначала все им, а потом они распродавали их дальше. Я, как покупатель, оформлял все в МРЭО, проверял ее — машина была “чистой”.
Поиск авто
Куда бы я не обращался, все — до одного места. Никто ничего не знает, никто ничем не может помочь.
По моим соображениям, угонщик — или это человек, который пытался вернуть себе автомобили, сын прошлого владельца, или это как-то связано с полицией.
Возможно, я ошибаюсь. Но, в любом случае, думаю, угонщик знал, что за машину судятся, и что все подозрения сразу же падут туда.
Выводы
Полиция не только не ищет, но еще и мешает собственному расследованию.
Дана Яровая, 40 лет, волонтер
Где живет: Левый берег
Что угнали: Honda Pilot
Угон
В апреле 2016-го у мужа ночью угнали машину — бордовую Honda Pilot. Это произошло на Левом берегу в Киеве. Вскоре нашу машину таки нашли, но через неделю на проспекте Бажана рядом с нами угнали такую же машину — получается, был заказ именно на такую марку и модель.
Поиск авто
Я была днем на работе, муж оформлял все документы по угону. Потом написала на Facebook пост. Его разнесли по всей соцсети — репостили люди с огромным количеством подписчиков, получилось, что это дело вызвало огромный резонанс. Кто только не подключался, в том числе, военные.
Автомобиль нашли через сутки. Я бы даже сказала, что нам его вернули — оставили заведенным.
Если бы его заглушили, то пришлось бы вызывать эвакуатор, ведь внутри была взломана вся электроника. Нам просто позвонил мужчина, под домом которого машина стояла — она была уже на красных номерах и с переделанными документами, то есть, готовили к транспортировке заграницу. Сразу же на место подъехала полиция.
Выводы
Машину нужно ставить только на стоянку, и в случае угона давать максимальный резонанс.
Фото: Facebook-страницы героев материала, Beginogi.ru, Patrick Fore, Dakota Corbin, Autumn Goodman / Unsplash