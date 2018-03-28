В ту ночь в моем районе, на Оболони, угнали пять одинаковых авто. Два черных, два белых и мою, красненькую.

Они все были под хорошей, самой современной сигнализацией. Одна из угнанных машин была припаркована под камерой видеонаблюдения.

Потом, уже когда следователи пересматривали запись, оказалось, что время угона — 57 секунд. То есть, меньше минуты: кто-то подходит к машине, просто открывает, садится и уезжает. Никаких там ковыряний в замке, у них были заводские ключи, и было очевидно, что воры охотились конкретно за этой моделью. Ни одна из угнанных машин так и не была найдена.