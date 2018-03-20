Наши родители нас принимают, хотя не знаю, насколько понимают, потому что в чужую голову все же не влезешь. Родителям в любом случае тяжело, но отношения у нас с ними нормальные. Детей воспринимают как внуков с обеих сторон.

Когда рассказала своей маме об отношениях с Катей, она сразу спросила, счастлива ли я.

После ответа: “Да” сказала, что, значит, и она счастлива за меня. У нее был только один вопрос — как же дети. Я успокоила, что они в планах, и это ее, пожалуй, порадовало. Она прекрасно общается с Катей, мы вместе ездим отдыхать и никакой напряженности не ощущаем. Моя мама любит детей и пользуется любой возможностью их увидеть, провести с ними время. Хотя это сложно, так как она работает и живет в Мариуполе.

С папой как такового разговора не было — мои родители в разводе. Но он со временем сам все понял. Тоже время от времени приезжает в гости, нянчится с внуками, не делит их на “свой” — “не свой”.

Все мои родственники уже все поняли и узнали. Когда есть дети, кота в мешке не утаишь. Никто и слова плохого не сказал, общаться с нами не перестали. Дети дружат с родственниками.

Мама Кати первые пару лет общалась с нами достаточно отстраненно, не затрагивая тему того, что мы живем вместе.

Со временем отношения стали вполне хорошими и ровными. Папа сразу принял все, как есть. С внуками общаются, все семейные праздники вместе, как и у большинства остальных семей. Дети прекрасно знают, что у них есть бабушка и дедушка в Киеве, а есть бабушка и дедушка в Мариуполе. Всех любят и их любят в ответ.