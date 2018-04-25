В 2010-м, когда я работал у официального дистрибьютора Nike в Украине, мы решили продвинуть модель Nike Dunk и придумали ивент Dunk Attack — продажу “данков” по 599 грн. Очередь в магазин образовалась за час до открытия.

Мы толкали эту культуру в Украине как могли — приходили к отвечающим за продукт Nike и предлагали привезти конкретные крутые модели, а они нам говорили: "Нет ребят это сложный продукт для нашего рынка".

Хорошо, что со временем на правильных позициях появились правильные люди в правильное время, и ассортимент начал меняться на глазах.

Все культурное и андерграундное рано или поздно становится мейнстримом и трендом. Так развивается и сникер-культура. Еще 10 лет назад это был удел диких фанатов, а сейчас уже тяжело провести грань и понять, где сникерхед, где хайп джампер, а где просто человек, который ходит на работу в кроссовках, а не в туфлях и ищет то, что ему подходит.

В последние годы даже фешн-бренды также прыгнули в кроссовочную игру и у них появилось много поклонников. Не считаю это ужасным, это, скорее, стандартная схема развития событий в любой культуре и индустрии.

Правда, часто наши звезды представляют какие-то бренды, но на самом деле не в теме культуры, а больше поддаются хайпу и влиянию моды. На Западе же селебритиз осознают, что носят. Это создает большую разницу между украинской и западной культурой. продукта, бренда, так и ресселеры и ловцы хайпа, хотя последние чаще покупают продукцию у реселлеров, так дороже, но проще.