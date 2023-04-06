Киевские фотографки сняли рекламную кампанию для испанского бренда Loewe

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Ирина Маймур
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Сестры-фотографки из Киева Женя и Таня Постернак сняли рекламную кампанию весенне-летней коллекции обуви Loewe.

Они создали фотографии с гиперболизированными красными туфлями, сделанными из лакированной резины, а также мюлями и босоножками с антуриумом. Именно этот цветок акцентный в коллекции Loewe.

Женя и Таня Постернак — фотографки из Киева, которые с 2019 года живут и работают в Нью-Йорке. Сестры уже отметились съемками для американского Vogue и The New York Times, создали обложку Allure с теннисисткой Сереной Уильямс, сотрудничали с Jacquemus, Off-White, Calvin Klein и Helmut Lang.

Loewe – испанский модный бренд класса люкс, основанный в 1846 году. Его особенностью являются изделия из кожи. Сегодня креативным директором бренда является Джонатан Андерсон. Именно с его легкой руки одежда и аксессуары Loewe превращаются в произведения искусства.

Фото: Джонатан Андерсон

Ранее мы писали, что Таня и Женя Постернак сняли обложку для выпуска Vogue Italia с моделью Мариакарлой Босконо.

Опубликовано: 06 апреля 2023
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