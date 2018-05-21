Пенсионерка Ольга Николаевна — переводчик английского языка с многолетним опытом работы. В рамках программы “Неделя взрослого стажера”, организованной проектом “Жизнелюб”, женщина прошла курсы SMM и стажировку в modnaKasta, где неделю работала в молодом коллективе.

Мы поговорили с Ольгой Николаевной о том, каково обучаться новой профессии, когда тебе за 60, чем ее привлек SMM и сколько стоят посты у инста-блогеров.