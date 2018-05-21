Пенсионерка Ольга Николаевна — переводчик английского языка с многолетним опытом работы. В рамках программы “Неделя взрослого стажера”, организованной проектом “Жизнелюб”, женщина прошла курсы SMM и стажировку в modnaKasta, где неделю работала в молодом коллективе.
Мы поговорили с Ольгой Николаевной о том, каково обучаться новой профессии, когда тебе за 60, чем ее привлек SMM и сколько стоят посты у инста-блогеров.
О предыдущем опыте
На протяжении 20 лет я работала техническим переводчиком английского языка на Ровенской атомной станции. В 2010-м переехала в Киевскую область и устроилась переводчицей в одну международную компанию.
“Раньше я бежала на работу: деньги, время, круговорот. Сегодня у меня уже другое восприятие — я хочу работать тогда, когда хочу и столько, сколько хочу”.
Потом я поняла, что мне хочется чего-то нового и устроилась в риелторское агентство. Это была моя последняя офисная работа. С тех пор я нахожу какую-то работу сама: то технический перевод подкинут, то квартиру попросят продать, в общем, сарафанное радио. На сервисе “Кабанчик”, и, помимо переводов, нашла подработку курьером. Доставляла документы или цветы, а заодно изучала Киев.
А благодаря “Жизнелюбу”, о котором я узнала из Facebook, у меня начался новый период в жизни. Сначала были велопрогулки, потом пошли танцы, интересные мероприятия, лекции по саморазвитию. Команда находит классные штуки, и мне все это нравится.
Об интернете
Я давно пользуюсь интернетом и всю информацию получаю оттуда. Телевизор уже очень давно не смотрю, стоит себе в комнате выключенный.
Сначала больше пользовалась сайтами и форумами, потом были ВКонтакте и Одноклассники. Но в один момент я поняла, что все мои одноклассники давно в России, и мне это неинтересно, а мои дети — в Facebook, и мне намного интереснее выкладывать фотографии для них, чтобы они видели, где мы были с внуками, что видели. Именно так я 7 лет назад и пришла в Facebook.
Об обучении SMM
Как-то в “Жизнелюбе” был интенсив по SMM, который проводила школа Bazilik. Там во время трехдневного интенсива нам объясняли, как работают основные популярные социальные сети и каким образом через них продают разный продукт. Правда, три дня оказалось маловато для нормального усвоения информации, потому что это целый массив новых знаний.
Когда мои дети узнали, в какой школе я обучаюсь SMM, они сказали: “Вау, мама, это круто!”
Потом нам провели лекцию по мобильной фотографии. В конце лекции по фотографии нам озвучили список организаций, которые готовы взять нас на недельную стажировку. Я увидела modnaKasta и поняла, что это именно то, что мне нужно, потому что это отличный шанс попрактиковаться в искусстве предметной фотографии, которое меня сильно заинтересовало. Я написала, что прошла курсы SMM и мобильной фотографии, и что хочу стажироваться в этом направлении. Я даже не предполагала, что меня куда-то возьмут, но меня пригласили!
О коллективе
Перед стажировкой я посмотрела фильм “Стажер”, в котором главный герой был никому не нужен, его пытались засунуть хоть куда-нибудь. Я ожидала чего-то похожего, но все случилось совсем по-другому. В молодом коллективе меня очень хорошо встретили, относились ко мне, как к равному.
"Ольга Николаевна, вы так и не сказали, сколько вам все-таки лет, мы не верим, что вы на пенсии!", — говорили в коллективе.
Меня познакомили с каждым сотрудником. Они не просто взяли меня на стажировку для галочки, а разработали мне план работ на каждый день и обозначили, чему они хотят меня научить.
О стажировке
Каждый день у меня была разная программа. Например, сегодня мы изучаем как работает бизнес-аккаунт в Facebook, завтра идем в Instagram, послезавтра у нас предметная фотография, а потом будем искать новых блогеров. Я на практике изучала работу с целевой аудиторией, познакомилась с продакшеном контента.
Больше всего мне понравилась работа в продакшене, где мы фотографировали вещи. Это большая предметная съемка. Мы работали вдвоем с девочкой-блогером, выставляли свет, композицию, сочетали цвета.
Затем к фотографиям нужно было написать посты для Instagram. Я написала пару постов, мне сказали, что они хорошие, но довольно серьезные для молодой аудитории и нужно больше юмора. А я ведь сама по себе приколистка, и когда я переписала, мне сказали, что это слишком задорно. После этого я начала тщательнее подбирать слова и приучала себя писать коротко и емко, ведь это очень важно для социальных сетей.
Когда я закончила стажировку, мне сказали, что я очень активная и могу остаться работать в компании, но я отказалась. Дело в том, что я не умею писать на украинском языке, и это мой главный минус. А еще не хочу работать 8 часов в день, для меня это пройденный этап. Люди моего поколения уже полюбили свободу. У нас есть выбор и время, и мы хотим ими распоряжаться. Если и пойду работать, то максимум на полдня.
О блогерах
Я никогда не понимала, как зарабатывают блогеры. На стажировке мне показали механику их работы, как они упоминают вещи, которые потом продаются.
Есть блогеры, которые работают по бартеру, но те, что уже знают себе цену, берут дополнительную плату. Один пост хорошего блогера в среднем стоит 1000 долларов.
Еще мне дали задание найти 5 новых перспективных блогеров. Нужно было смотреть не только на количество подписчиков блогера, но и на количество аккаунтов, на которые подписан сам блогер, а также на контентное наполнение и то, как аудитория реагирует на контент. Я даже нашла парочку новых и набирающих популярность мамочек-блогеров.
О возрасте
Я никогда не знаю, сколько мне лет, потому что не считаю годы. Какой сегодня год? Если 2018-ый, значит мне 62. Но мне это не нужно, у меня нет необходимости это помнить. На сколько я себя ощущаю? Не больше, чем на 45.
Многие друзья отсекаются, потому что становятся действительно старыми. Когда человек залазит на печь и говорит, что ему там хорошо, тепло и ему оттуда все видно — с ним сразу становится не о чем говорить.
Чтобы человек и дальше интересно жил в таком возрасте — он не должен говорить: "Я уже умный", ему следует продолжать учиться и познавать все новое.
Есть люди, которые до сих пор не вышли в интернет, или которым страшно лишний раз выйти из дома. Хотя сегодня не нужно бояться, просто начинай да и все. Сейчас я начала изучать испанский язык, латиноамериканские танцы и планирую съездить в Испанию. В июне хочу пройти еще один курс в школе Bazilik, чтобы закрепить уже отработанные знания и навыки.
Учиться новому никогда не страшно, до сих пор можно идти в любую сторону и пробовать себя и в жизни, ведь есть только одна главная вещь — это желание. Если нет желания, то сколько бы вам ни было лет, ничего не получится. Нужно хотеть, находить и делать.
Фото: Жизнелюб