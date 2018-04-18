Не сказала бы, что до Ислама я была религиозным человеком. Безусловно, я не отрицала существования Господа, но соблюдать какую-либо религиозную практику не осмеливалась.

Иногда православные обычаи вызывали у меня отторжение.

Так происходило из-за того, что люди из моего окружения, называющие себя верующими, просто глупо следовали бабушкиным предрассудкам, прикрывая это религией. Меня это жутко бесило.

Я много работала в мусульманских регионах и была окружена мусульманками, причем очень разными — укрытыми, неукрытыми и нерелигиозными вовсе. Тогда я поняла, что укрытая девушка тоже может быть красивой и, собственно, так и есть.

А размышлять о своей религиозной идентичности начала намного раньше. Мне с детства были интересны места и люди, которые так или иначе связаны с исламской культурой. Не могу найти какой-то “толчковый” момент — этот интерес всегда был частью меня.

При этом мои родители — христиане, но в церковь ходят только на Пасху и Рождество.

Практиковать намаз [ежедневная пятиразовая молитва — БЖ], читать Коран и придерживаться более скромного образа жизни я начала меньше года назад, но само решение зрело долго. Окончательно поняла, что оно правильное, когда узнала, что стану мамой — это было лучшим напутствием и вдохновением. Мне показалось, что рождение ребенка подытоживает определенный этап в жизни. В том числе, этап размышлений, поисков себя, смысла жизни и смысла пребывания человека на Земле.

Ритуала принятия Ислама у меня не было.

Я спросила совет, и мне пояснили, что шахду [свидетельство о вере в Аллаха — БЖ] можно произнести дома самостоятельно. Главное — искренне верить в то, что говоришь. Перед этим я много общалась с мусульманами в интернете, зависала на форумах, где исламские ученые и духовенство из разных стран разъясняют те или иные моменты, связанные с жизнью мусульман.

У меня есть желание произнести шахду еще раз, как-то по-особенному, и главное — в присутствии супруга.