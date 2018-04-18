Наша 25-летняя героиня чуть меньше года назад приняла Ислам и начала носить хиджаб. Сделала это осознанно, а не из-за брака с мусульманином. Ее муж — человек науки, фанат Хокинга и Эйнштейна. Решение жены он не разделяет, но уважает.
Нам девушка анонимно рассказала, как, будучи не особо религиозной, пришла к Исламу, почему ей комфортно носить хиджаб, как на него реагируют муж, друзья и незнакомцы. А еще об изменениях в быту, привычках и о том, почему она оставила пирсинг на лице.
С чего все началось
Не сказала бы, что до Ислама я была религиозным человеком. Безусловно, я не отрицала существования Господа, но соблюдать какую-либо религиозную практику не осмеливалась.
Иногда православные обычаи вызывали у меня отторжение.
Так происходило из-за того, что люди из моего окружения, называющие себя верующими, просто глупо следовали бабушкиным предрассудкам, прикрывая это религией. Меня это жутко бесило.
Я много работала в мусульманских регионах и была окружена мусульманками, причем очень разными — укрытыми, неукрытыми и нерелигиозными вовсе. Тогда я поняла, что укрытая девушка тоже может быть красивой и, собственно, так и есть.
А размышлять о своей религиозной идентичности начала намного раньше. Мне с детства были интересны места и люди, которые так или иначе связаны с исламской культурой. Не могу найти какой-то “толчковый” момент — этот интерес всегда был частью меня.
При этом мои родители — христиане, но в церковь ходят только на Пасху и Рождество.
Практиковать намаз [ежедневная пятиразовая молитва — БЖ], читать Коран и придерживаться более скромного образа жизни я начала меньше года назад, но само решение зрело долго. Окончательно поняла, что оно правильное, когда узнала, что стану мамой — это было лучшим напутствием и вдохновением. Мне показалось, что рождение ребенка подытоживает определенный этап в жизни. В том числе, этап размышлений, поисков себя, смысла жизни и смысла пребывания человека на Земле.
Ритуала принятия Ислама у меня не было.
Я спросила совет, и мне пояснили, что шахду [свидетельство о вере в Аллаха — БЖ] можно произнести дома самостоятельно. Главное — искренне верить в то, что говоришь. Перед этим я много общалась с мусульманами в интернете, зависала на форумах, где исламские ученые и духовенство из разных стран разъясняют те или иные моменты, связанные с жизнью мусульман.
У меня есть желание произнести шахду еще раз, как-то по-особенному, и главное — в присутствии супруга.
Почему Ислам
Сначала я просто искала в священных писаниях определенную закономерность, пыталась развенчать для себя стереотипы об авраамических религиях. Особенно о том, что Ислам сам по себе несет какую-то агрессию.
Также для меня было очень важным уловить момент взаимодействия Библии и Корана, и я, насколько могла, дотошно в них копалась. Со временем пришел вопрос: а кто я сама в этой системе ценностей? И так, шаг за шагом, пришла к тому, что философия, изложенная пророком Мухаммедом, самая оптимальная для меня.
Например, я уважаю, но не разделяю с точки зрения религии, христианский взгляд на культуру иконописи.
Как можно нарисовать Бога? Или взять на себя ответственность и решать, святой человек или нет? В Исламе такого нет.
Так же, как и сотни праздников. Есть только два, и мне это кажется правильным. Еще кажется логичным, что в Коране сказано: Аллах не имел детей и не брал себе жены. Как может быть по-другому? Ведь производить на свет потомство — человеческий способ продолжения себя. Богу это не нужно.
При этом я не со всеми сказанными в Коране вещами могу до конца согласиться. Например, с рабством и многоженством. Прочитала много вспомогательной литературы, которая объясняет, почему в Коране говорится об этом, и как пророки пытались сделать эти утверждения мягче. Например, в праздник они предлагали отпускать по одному рабу или даровать свободу женщинам и брать их в жены, если те примут Ислам.
В принципе, я понимаю, что Мухаммеда не восприняли бы современники, если бы он пришел и заявил: “Аллах против рабства”.
Его бы каменовали по старым обычаям. Но мне все равно не хватает прямого указания на то, что Бог против рабства как такового.
Я черпаю знания о Коране от разных людей и из разных источников. В основном в интернете. Живого общения с мусульманами на тему моего религиозного роста у меня почти нет. Наверное, я к этому еще не готова — вот так прийти к умме [мусульманская община — БЖ] и сказать: “Принимайте меня в семью”. Я пока занята самокопанием в этой области.
Отношение к хиджабу
В хиджабе мне значительно комфортнее. Я и до этого не очень любила короткий рукав и обтягивающие или прозрачные вещи. Раньше больше ходила как пацанка — штаны на два размера больше, толстовки. Сейчас баланс сместился в сторону более женственных нарядов, но это связано даже больше не с Исламом, а с тем, что одежда для беременных вся такая девочковая.
Я стала себе больше нравиться, меня перестали преследовать сальные взгляды мужиков в маршрутках, как было раньше.
Платок как-то отталкивает все эти косые взгляды с улыбочками. Надев хиджаб, я сразу даю понять окружающим, что я не мясо на прилавке. Иногда вижу, что другие девушки тоже мучаются от этого непрошеного внимания. Но им нужно заступаться за свое личное пространство словом или кулаками, а у меня для этого есть нарядный платочек.
Не было одного дня, в который я бы надела хиджаб и решила, что все, с непокрытой головой больше не выйду из дома. Этот процесс у меня еще длится.
Дома ведутся дискуссии, в каких случаях и как будет выглядеть мой хиджаб, если я, например, выхожу на улицу одна, или с супругом, или встречаю гостей дома.
Ведь по сути, хиджаб — это не платок. Это очень комплексное понятие — как во внешнем виде человека, так и в его внутреннем состоянии. Вы и сами можете видеть, насколько по-разному мусульманки во всем мире подошли к указанию Всевышнего “спрятать от посторонних свою красоту”.
Я не снимаю платок специально перед встречей с кем-то из знакомых, которые не в курсе. Но иногда стараюсь выбрать более “светский”, что ли, вариант внешнего вида. Так я стремлюсь одновременно скрыть все, что нужно, и не напугать людей.
Дома у нас пока такой уговор, что гостей в присутствии супруга я встречаю “по-обычному” — в свободном халате по косточки, но без платка.
Если идем куда-то вместе с мужем, все зависит от его настроения. Чаще он просит снять платок или завязать его менее традиционно — как чалму.
Иногда муж бурчит, если я выхожу с ним из дома и надеваю платок “консервативным способом”. Но это не более, чем расхождения в эстетических вопросах.
Способов завязывать платок, наверное, сотни. В Коране не показан единственный правильный способ. Вы сами можете увидеть разницу между тем, как выглядят женщины, скажем в Афганистане (нельзя даже разглядеть глаза) и в Турции, России или Европе, где девушки носят джинсы и свободно повязывают платок. Можно завязать его высоко, как тюрбан, можно надеть подхиджабник, а сверху — просто капюшон от спортивного платья. В общем, на вкус и цвет все хиджабы разные. Главное — найти свой баланс.
Реакция мужа
Первому о своих намерениях я рассказала мужу [он не мусульманин — БЖ]. И только недавно посвятила в это пару очень близких друзей. Больше никто об истинных причинах смены моего имиджа не знает. Коллег по работе у меня фактически нет, поскольку я работаю вне штата. Не знаю, почему, но мне это кажется настолько интимным, что я ограждаю от этой информации всех, кого могу.
О принятии мной Ислама не знают ни мои родители, ни родители мужа.
Супруг очень бурно реагировал в самом начале. Он у меня человек науки, фанат Хокинга и Эйнштейна, запоем читает книги о космосе и квантовой механике. Он крайне уважительно отнесся к тому, что я сначала решила прочитать святые книги и изучить вопрос.
У нас до сих пор идут активные дискуссии дома о том, правильно ли это, нужно ли это. Но я верю, что вода камень точит.
У меня нет иллюзий, что супруг когда-то в пятницу пойдет со мной в мечеть.
Но то, что он меня поддерживает, куда важнее формы его бороды или отношения к свинине.
В целом, принятие Ислама никак не повлияло на наши отношения. Разве что сердиться на супруга стало сложнее. Коран призывает жену к покорности, которой я не очень отличалась раньше — могла вспылить, прикрикнуть на мужа. Сейчас, когда злюсь на него, пытаюсь вести себя более сдержанно. Хотя это для меня колоссальная работа над собой.
Вообще, Коран поощряет уважение и теплоту супружеских отношений. По мнению Пророка, этого можно достичь, если супруга покладистая и тихая, заботится о муже. При этом в Исламе есть и большой список обязанностей мужа. Он должен оберегать своих жен, ограждать от внешних проблем. Жена ни в коем случае не должна испытывать нужду в чем-то. Ее нельзя обижать и поднимать на нее руку.
Мне кажется, все должно быть в меру.
Покорность не означает баранью тупость. Если ты в чем-то не согласна с мужем, это стоит обсудить, и Ислам приветствует дискуссии в поисках истины.
Вопрос в том, как они происходят. Желательно — чтобы это было без крика, битых тарелок и хлопанья дверью.
Бывают еще сложности в гастрономической плоскости — всякий раз, когда супруг готовит ужин, пытается мне подсунуть “свинью”, подложить кусочек на тарелку. Но это все в шутку.
Отношение окружающих
Помню, когда я в первый раз вышла в хиджабе на улицу, это было очень волнующе. Я чувствовала, что на меня теперь возложена огромная ответственность. Раз я в платке, значит, все меня будут ассоциировать с другими мусульманами, а потому нужно не ударить в грязь лицом, вести себя подобающе. Но я была дико рада и довольна собой. Мне очень понравилось.
Сложнее потом было выйти на улицу без платка — чувствуешь себя просто как голышом.
По сути, Ислам запрещает оголяться не только на улице, но и дома, если в одном помещении с вами находятся мужчины, не принадлежащие к семье. Выставлять себя напоказ — грех. Что именно имеется в виду, кроме прикрывания груди и скрывания “того, что не нужно”, в Коране не сказано. Образно говоря: прикройте, дамы, все самое красивое, а остальное — на усмотрение.
Помимо Корана, есть второй авторитетный источник — Сунна. Там о женской одежде говорится более конкретно и без вариантов: нужно скрыть все, кроме лица, запястий и стоп. То есть головной убор — часть хиджаба.
Мне сложно сказать, с какой периодичностью я выхожу на улицу без платка. Зимой ходила в шапке.
На этой неделе разок вышла с непокрытой головой. Когда лежала в больнице, о платке не могло быть и речи.
Я живу в небольшом городе, где люди полны предрассудков. Тем более, они опасаются чего-то нового, чего-то такого, о чем по телеку говорят плохо. Молодежь очень адекватно реагирует на мой внешний вид. Один раз мне стало плохо на улице, и студенты сбежались на помощь, платок их вообще не волновал.
Иногда вижу удивление людей, когда они слышат от девушки в платке украинскую речь. Но это быстро проходит.
Люди постарше иногда смотрят оценивающе. Но я никогда не слышала в свой адрес замечания или неудобного вопроса. Люди хамят мне, вне зависимости от того, в хиджабе я или в зимней шапке.
Влияние на быт
В бытовом смысле Ислам тоже кое-что изменил. Например, в шкафу появилась полочка для платков. Стала чаще убирать дома — чтобы можно было читать намаз, где захочется, а не где чище [молитву обязательно следует читать в чистом месте — БЖ]. Немного по-другому теперь планирую день, чтобы было больше возможностей прочитать молитву.
Стараюсь делать это пять раз в день, но так получается не всегда. Если я не дома, то ищу варианты.
Иногда заранее делаю намаз, потом иду по делам, возвращаюсь и читаю то, что пропустила.
Если я в дороге, могут просто про себя прочитать молитву в нужное время.
Я читаю намаз на арабском, а дуа — свободную молитву — на украинском. У намаза есть структура. Основные его элементы повторяются. Например, в утреннем предрассветном намазе есть два комплекса обязательных телодвижений и слов. В дневном, полуденном и ночном — четыре таких комплекса.
Еще есть определенные правила для женщин в намазе. Например, в определенные дни женщины освобождаются от намаза, потому что не могут находиться в состоянии ритуальной чистоты даже после омовения.
Если разобраться, я не самая прилежная мусульманка. До сих пор ношу пирсинг на лице, и мой аргумент: “В Коране это прямо не запрещено”.
Но отказалась от идеи сделать татуировку. Это действительно прямо порицается.
Я много чего не соблюдаю, даже сложно собрать все свои грехи в кучу. Например, мой супруг — не мусульманин, и мы находимся в браке без проведения ритуала никях, а это запрещено.
Из других нарушений: я слушаю музыку, а в некоторых исламских школах это не приветствуется. Иногда путешествую одна, чего тоже не следует делать.
Мне очень нравится одна фраза из проекта фотографа Самары Хабиб о мусульманках из ЛГБТ-сообщества. Одна из героинь так ответила на вопрос о реакции других людей на ее образ жизни: “Это только между мной и Аллахом”. Я придерживаюсь чего-то в этом духе. Мои грехи — моя ответственность, я работаю над собой в этом, и это должно касаться только меня и Бога. И больше никого.
По сути, мне не пришлось отказываться от Рождества и Пасхи.
Рождество — день рождения одного из любимейших пророков Господних Исы, он же Иисус. Так что, можно сказать, для мусульман это такой же праздник. Для меня Рождество всегда было днем, в который нужно навестить родителей. Я продолжаю это делать, и это, бесспорно, приветствуется Исламом. В праздник Воскресенья я, конечно, не планирую идти с яйцами в церковь, но с удовольствием разделю с родителями праздничный ужин. Для них это важно.
Знаю, что Ислам считается религией, в которой много ограничений для женщин. Но я этого на себе не почувствовала.
Да, есть запрет на самостоятельное путешествие женщины без махрама [близкий родственник — БЖ] или запрет на пребывание наедине с незнакомым мужчиной.
К сожалению, супруг не может меня всюду сопровождать, а по работе я очень часто бываю в разъездах, и, логично, в компании мужчин. Но это не моя прихоть, это работа, которой я приношу пользу обществу, не имея никаких грешных мыслей. Да, очевидно, что на это как на недопустимое поведение мне могут указать другие мусульмане, но я живу в обществе, где соизмеримость моей ответственности перед Аллахом — только мое дело.
Воспитание ребенка
Как воспитывать ребенка — сложный вопрос. Я считаю, что человек должен осмысленно принять религию, а в младенчестве это сделать невозможно. Но помимо моего мнения, есть еще слова наших родителей и супруга, с которыми тоже нужно считаться. И еще неизвестно, к какому решению мы придем. В любом случае, я хочу показать детям спектр возможностей, которые дают разные вероисповедания. И привить общие ценности, которые их все объединяют. Конечно же, я буду счастлива, если кто-то захочет посвятить себя Исламу осознанно. Но силовать ни в коем случае не буду.
Иллюстрации: Ольга Лискевич