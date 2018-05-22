Я родилась в Киеве, но росла в другом замечательном городе – Славутиче. В Киеве поступила в вуз. Несмотря на то, что здесь жила почти вся семья, я поселилась в общежитии и узнавала город с другой стороны.

Всегда обожала Киев за радушие, толерантность, максимальную из украинских городов, и невероятную красоту.

Я давно хотела посвятить хотя бы одно тату своему городу и перебрала кучу идей эскизов: каштаны, Родина-мать, Золотые ворота. Но потом совершенно спонтанно решила бить жетон метро старого образца, там и каштан есть, и название города.

Поэтому зимой я после работы заехала к мастеру и через 40 минут уже обладала новым тату. Оно символизирует только мою любовь к Киеву. И это не последнее тату в его честь, будут еще.

В метрополитене сразу узнали об этом, ведь я журналист и у меня в друзьях в Facebook есть Наталья Макогон [советник начальника КП "Киевский метрополитен" – БЖ]. Я "выбивала" у Натальи проездной на год, а она пообещала мне свитшот с надписью: "Не прислоняться". Мы пока так и не встретились, чтобы я уже была фаном метрополитена по максимуму.