Любовь к Киеву у некоторых людей остается не только в сердце, но и под кожей. БЖ узнал, кто и почему набивает татуировки с каштанами, метро и главными достопримечательностями столицы.
Карина Струк, журналист. Тату: жетон метро
Я родилась в Киеве, но росла в другом замечательном городе – Славутиче. В Киеве поступила в вуз. Несмотря на то, что здесь жила почти вся семья, я поселилась в общежитии и узнавала город с другой стороны.
Всегда обожала Киев за радушие, толерантность, максимальную из украинских городов, и невероятную красоту.
Я давно хотела посвятить хотя бы одно тату своему городу и перебрала кучу идей эскизов: каштаны, Родина-мать, Золотые ворота. Но потом совершенно спонтанно решила бить жетон метро старого образца, там и каштан есть, и название города.
Поэтому зимой я после работы заехала к мастеру и через 40 минут уже обладала новым тату. Оно символизирует только мою любовь к Киеву. И это не последнее тату в его честь, будут еще.
В метрополитене сразу узнали об этом, ведь я журналист и у меня в друзьях в Facebook есть Наталья Макогон [советник начальника КП "Киевский метрополитен" – БЖ]. Я "выбивала" у Натальи проездной на год, а она пообещала мне свитшот с надписью: "Не прислоняться". Мы пока так и не встретились, чтобы я уже была фаном метрополитена по максимуму.
Леня Молодой, тату-мастер. Тату: метро и трамваи
У меня на руках набиты татуировки, посвященные киевскому транспорту – метрополитену и трамваям. Эти татуировки я сделал, когда мне было 16-19 лет. Символического значения у них как такового нет – просто любовь к атмосфере киевского транспорта.
В юные годы я увлекался транспортом, лазил по депо и тоннелям, фотографировал и получал эстетическое удовольствие от этого, особенно от метрополитена. Про его тайны знает лишь узкий круг людей, например, о подземном городе, заброшенном перегоне, гигантском бункере Сталина.
Вадим Нежнипапа, старший тренер фитнес-центра. Тату: Кий, Щек и Хорив
Я коренной киевлянин и на правой руке планирую набить рукав, посвященный любимому городу. Но над ним еще работать и работать.
Когда бил тату с основателями города, заранее знал, что это будет. Нашел в интернете картинку и набил у Глеба Таврова года четыре назад. Другие эскизы пока ищу. Планирую набить главные историко-культурные памятники Киева.
Мне довелось родиться в самом центре столицы, и пока мое сердце будет биться, я буду гордиться местом, где было суждено родиться. Вот так, отвечу стихами, хоть и не моими.
Юлиана Скибицкая, журналист. Тату: панорама Киева
У меня всего четыре тату, и каждое для меня что-то значит. Я переехала в Киев пять лет назад из Запорожья и безумно влюбилась в этот город. Здесь я чувствую себя дома и счастливой, и переезд для меня – одно из главных событий в жизни. Поэтому я хотела сделать татуировку, посвященную городу, еще и с датами, когда переехала.
На моем тату изображена панорама Киева: Арка дружбы народов, Родина-мать, Лавра, стела Независимости и прочие значимые для Киева объекты. Эскиз я нашла в интернете. Он довольно стандартный, но мне понравился, и я решила его набить. Сейчас моей татуировке два года.
Алексей Тернавский, программист. Тату: каштан и надпись “Киев”
Я сам одессит и живу в Одессе. Татуировку, посвященную Киеву, решил сделать, когда приехал сюда года два назад в гости к другу Диме. Дима родился в Киеве, но на икре у него набито тату в форме почтовой марки с надписью "Одесса". Там море, чайки, все дела.
Ну и, помнится, в предпоследний день моего пребывания в Киеве, Дима предлагает: "А давай тебе набьем тату как воспоминание о круто проведенном времени, заодно и на Позняках побываешь". Смысл был в том, что у Димы – "Одесса" набита, а у меня на том же месте "Киев".
На следующий день поехали на Позняки к тату-мастеру Панде. Он буквально за 20 минут сделал эскиз и начал валить. Мой поезд отправлялся около четырех вечера, а мы в два с копейками только начали забиваться. Закончили в начале четвертого – за 40 минут до поезда. Я до последнего не верил, что мы успеем. Но за 5 минут до отправления я запрыгнул в вагон и укатил в Одессу.
Киев поражает своей масштабностью, историей. Он по-своему красив и очарователен. Из полюбившихся мне мест – это БЖ, Контрактовая, Арт-Причал, вот в последний раз пребывания еще в Пущу-Водицу заехал. Буквально чуть-чуть и скраю побыл, но мне там определенно понравилось.
До татуировки "Киев" у меня уже было 4 тату. Сейчас всего 7.
Ярослав Вуди, программист компьютерных игр. Тату: каштан
Тату с листом каштана и аббревиатурой от английских слов "вырос на киевских улицах" я набил лет шесть назад у Дмитрия Мрачника. Потому что вырос в Киеве и люблю этот город. Надпись такую выбрал из-за отсылки к каштанам, которые тоже растут на улицах нашего города.
Эскиз рисовал тату-мастер. Сколько били, уже не помню, тогда несколько сразу делали. Сейчас у меня больше 20 татуировок.
Фото: Глеб Тавров, Ната Руденко