Михаилу 37 лет, он преподаватель истории в одном из киевских университетов и уже не первый год живет в общежитии со своими студентами.
Нам он рассказал о преимуществах и недостатках такого соседства, постоянных тусовках, комнате на деcять квадратных метров, двух тысячах книг в ней и о том, как вообще живется в такой обстановке.
О своем студенчестве
Когда я учился в университете, то у меня не было общежития. Каждый день ездил в вуз со своего города — это час дороги в одну сторону. Но я постоянно ходил в общежития в гости к своим друзьям и девушкам.
Я был отличником и всегда давал списывать плохим парням, за что те принимали меня в свои веселые компании. Это был такой бартер.
Тогда у меня было две мечты — иметь собственную библиотеку и учиться в Киеве.
От своей тети я слышал, что в Киеве есть некая Петровка, и мне туда нельзя, ибо я останусь там жить из-за своей любви к книгам.
Поэтому я окончил университет с красным дипломом и поступил в киевский вуз на аспирантуру по истории.
О своем выборе
Первое общежитие у меня появилось уже в Киеве, когда я был на аспирантуре. После я снимал вместе с тремя друзьями двухкомнатную квартиру на Борщаговке. Тогда это стоило 4000 гривен или 500 долларов. Через два года переехал в студенческое общежитие, поскольку это было гораздо ближе к университету, в котором начал преподавать. Не надо было тратить время и деньги на дорогу.
О комнате в общежитии
На моей секции [часть этажа общежития] живут только преподаватели со своими семьями, их здесь пять. В соседних секциях живет полторы тысячи студентов.
Я живу в комнате один. Ее площадь — всего 10 квадратных метров.
Сначала там стояли две двухэтажные кровати и какой-то старый стол, который я сразу вынес, потому что он занимал много места и в нем было много тараканов.
Немного пожил на первом этаже кровати, потом пожил на втором этаже, а затем вынес обе кровати и на отложенные деньги купил себе диван и холодильник. Подкрасил потолок, утеплил окна, немного подкрутил двери и можно жить.
Я называю свою комнату "берлогой". На 10 квадратных метрах есть я, диван, холодильник и мои книги. У меня библиотека из практически 2000 книг, все это — научная литература. У меня 12 рядов стеллажей с полками, на каждой полке примерно по 40 книг. К сожалению, остальные под диваном в коробках.
Преимущества и недостатки
Среди преимуществ общежития — только цена. Я плачу 1700 гривен в месяц. За такие деньги в Киеве невозможно снять что-то другое. А недостатков очень много: мало места, мало покоя, такое себе качество помещений, общие санузлы и кухня.
Но я в условиях общежития даже пишу свою докторскую. Будете смеяться, но у меня до сих пор нет нормального рабочего стола. Вместо него есть большая картонная коробка, на которой стоит ноутбук, а еще на одной — мои рабочие книги.
Еще у меня есть большая металлическая вешалка на колесах. До этого была пластиковая, но она не выдержала и сломалась, потому что у меня четыре костюма и очень много рубашек.
Я очень люблю готовить. Особенно люблю делать плов, меня когда-то друзья-армяне научили готовить его правильно. Готовлю каждый день вечером на нашей общей с другими преподавателями кухне, а за ужином пишу лекции. Кстати, пишу их всегда от руки, хотя и есть ноутбук. Так лучше запоминается материал.
О студенческих тусовках
Жить в общежитии, когда все вокруг тусуются — не так уж и сложно. Я давно привык, хотя, бывает, немного раздражает. Особенно, когда срочно надо на чем-то сосредоточиться.
Иногда садишься работать, а под окном раздается туц-туц-туц "Валееера" или "Между нами тает лед" и так до глухой ночи.
Мне даже слышно, как открывают пиво, потому что окна выходят во двор.
Я на процентов 90 понимаю современный юмор молодежи, их мемы, музыку. Правда, иногда бывает трудно понять запутанный русскоязычный рэп, популярный среди молодежи.
У меня еще нет жены и детей, поэтому я не представляю свою жизнь без молодежи. Я люблю шутить вместе с ними, иногда выхожу на улицу и сижу на лавочке под общежитием со студентами до глухой ночи — чувствую себя молодым. Временами хожу со студентами в кино.
Иногда эти походы завершаются общим застольем в McDonald's.
Ежегодно на День студента все студенты едут в клуб, отрываются и не чувствуют меры. Считаю, что день после этого праздника должен быть выходным — это было бы справедливо. А вообще я люблю наблюдать за тем, как отрывается молодежь. Я даже сам чувствую этот ритм, мне хочется начать танцевать, но я сдерживаю себя, потому что я все же преподаватель и не могу танцевать со своими студентами.
Когда-то было и такое, что на лекцию ко мне пришел студент, и было видно, что ему очень трудно, что он засыпает, не может сидеть ровно. Я пошел по рядам, подошел к нему и сказал, чтобы он пошел где-то посидел на свежем воздухе, попил кофе. Я отпустил его и не поставил пропуск. А кто молодым не был?
Об отдыхе
Люблю гулять по Пейзажной аллее и Андреевскому спуску. Когда я был аспирантом, мы с приятелем-коллегой по пятницам встречались и на последнем метро ехали на Подол. Мы гуляли по ночным улицам и видели те вещи, которые невозможно увидеть днем: бездомные, огромные крысы, какие-то странные тусовки разных людей. Мы гуляли до утра, а потом шли завтракать в McDonald's на Майдане.
А еще я очень люблю клубную музыку, потому что я — клабер.
Люблю клубные вечеринки и могу танцевать до утра. Мне очень нравится SkyBar, но такой отдых я могу себе позволить только раз в два месяца. Обожаю утренний кураж после клуба и люблю наблюдать, как утренний город только-только медленно просыпается, а я уже иду себе завтракать куда-то на Крещатик.
О мечтах
Я очень рад за своих друзей, которые имеют собственное жилье и детей. Конечно, мечтаю когда-нибудь и себе приобрести жилье и завести семью. Но деньги, которые получают преподаватели в нашей стране — это полный позор. Поэтому приходится очень долго накапливать на что угодно.
Мечтаю когда-нибудь сделать в своей квартире отдельную комнату под рабочий кабинет в американском стиле: рабочий стол, шкафы с книгами, кресло как у Черчилля и чисто мужской набор в мини-баре — виски Jameson и Jack Daniels.
Иллюстрации: Ольга Лискевич