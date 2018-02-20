Жить в общежитии, когда все вокруг тусуются — не так уж и сложно. Я давно привык, хотя, бывает, немного раздражает. Особенно, когда срочно надо на чем-то сосредоточиться.

Иногда садишься работать, а под окном раздается туц-туц-туц "Валееера" или "Между нами тает лед" и так до глухой ночи.

Мне даже слышно, как открывают пиво, потому что окна выходят во двор.

Я на процентов 90 понимаю современный юмор молодежи, их мемы, музыку. Правда, иногда бывает трудно понять запутанный русскоязычный рэп, популярный среди молодежи.

У меня еще нет жены и детей, поэтому я не представляю свою жизнь без молодежи. Я люблю шутить вместе с ними, иногда выхожу на улицу и сижу на лавочке под общежитием со студентами до глухой ночи — чувствую себя молодым. Временами хожу со студентами в кино.

Иногда эти походы завершаются общим застольем в McDonald's.

Ежегодно на День студента все студенты едут в клуб, отрываются и не чувствуют меры. Считаю, что день после этого праздника должен быть выходным — это было бы справедливо. А вообще я люблю наблюдать за тем, как отрывается молодежь. Я даже сам чувствую этот ритм, мне хочется начать танцевать, но я сдерживаю себя, потому что я все же преподаватель и не могу танцевать со своими студентами.

Когда-то было и такое, что на лекцию ко мне пришел студент, и было видно, что ему очень трудно, что он засыпает, не может сидеть ровно. Я пошел по рядам, подошел к нему и сказал, чтобы он пошел где-то посидел на свежем воздухе, попил кофе. Я отпустил его и не поставил пропуск. А кто молодым не был?