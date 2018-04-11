Что практически помешало мне поступить – это зрение. Сейчас у меня оно довольно паршивое. Чтобы пройти, нужно быть 0,8 минимум диоптрий, а у меня на тот момент было где-то 0,7. Я понимал, что сейчас весь план может рухнуть. Кое-как выучил таблицу. Но мне очень сильно фартануло. Окулист сказал, что я ни рыба ни мясо. Я ему начал объяснять, что встал в пять утра, не выспался, залипший. И он пропустил.

Не катят проблемы с сердцем, внутренними органами, зубами. Тебя могут в принципе завалить везде. С зубами проблемы особенно серьезны.

Моряки долго находятся в довольно соленом воздухе, и зубы из-за этого быстро портятся.

Если ты здоров, неважно насколько ты физически подготовлен. Иногда не берут с ожирением, или заставляют сбросить вес. Это все-таки не армия. Но я на тот момент занимался спортом, у меня с этим бы проблем не возникло.