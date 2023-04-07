Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах

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Мария Иващук
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Студент Вижницкого колледжа искусств и дизайна имени Василия Шкрибляка

Иван Мудрак исследует и запечатлевает на фото архитектуру и традиции Буковины. О своих находках в экспедициях он рассказывает в Instagram .

Мудрак создал проект «Бабин бучок» во время полномасштабного вторжения, чтобы сохранить традиции и показать идентичность родного края. В частности, он изучает отделку колодцев, пишет Birdinflight.

“Животворный атрибут каждой улицы села – колодец. Краяне с особым уважением относятся к ним, это заметно по их ухоженности и украшению. Современный декор несколько отличается от традиционного из-за влияния ряда исторических и культурных факторов. Как правило, мастер в селе производил цимбрине не только себе, но и соседям, родственникам и знакомым. Так и распространился определенный стиль украшения в каждом селе”, – рассказывает Мудрак.

Колодцы чаще всего окрашивают в красный, синий и желтый цвета. Украшают традиционными для Буковины символами: птичками, цветами, скотом, растительными и геометрическими узорами, а также сакральными символами в технике сквозной прорезки.

Козырек украшают геометрическими выемками, крестиками или растениевидными формами.

В приграничных селах также сохранились колодцы-журавли.

Ранее мы писали о том, как черниговские волонтеры восстанавливают деревянный фасад 100-летней усадьбы.

Фото: Birdinflight

Опубликовано: 07 апреля 2023
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