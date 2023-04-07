Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах

Студент Вижницкого колледжа искусств и дизайна имени Василия Шкрибляка
Иван Мудрак исследует и запечатлевает на фото архитектуру и традиции Буковины. О своих находках в экспедициях он рассказывает в Instagram .
Мудрак создал проект «Бабин бучок» во время полномасштабного вторжения, чтобы сохранить традиции и показать идентичность родного края. В частности, он изучает отделку колодцев, пишет Birdinflight.
“Животворный атрибут каждой улицы села – колодец. Краяне с особым уважением относятся к ним, это заметно по их ухоженности и украшению. Современный декор несколько отличается от традиционного из-за влияния ряда исторических и культурных факторов. Как правило, мастер в селе производил цимбрине не только себе, но и соседям, родственникам и знакомым. Так и распространился определенный стиль украшения в каждом селе”, – рассказывает Мудрак.
Колодцы чаще всего окрашивают в красный, синий и желтый цвета. Украшают традиционными для Буковины символами: птичками, цветами, скотом, растительными и геометрическими узорами, а также сакральными символами в технике сквозной прорезки.
Козырек украшают геометрическими выемками, крестиками или растениевидными формами.
В приграничных селах также сохранились колодцы-журавли.
Ранее мы писали о том, как черниговские волонтеры восстанавливают деревянный фасад 100-летней усадьбы.
Фото: Birdinflight