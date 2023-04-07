В «Жовтні» открывают кинокнижный магазин

В кинотеатре «Жовтень» 9 апреля открывают кинокнижный магазин.

Официальное открытие состоится в 12:00 с выступлением диджея и благотворительным сбором книг на поддержку Волынского перинатального центра и для полки кинотеатра «Жовтень».

Открытием занимается книжный магазин-кафе «Закапелок».

Программу мероприятия можно просмотреть здесь .

Ранее мы писали, что в кинотеатре Жовтень будут проходить бесплатные кинопоказы для пенсионеров.

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Фото: cinemabook.store