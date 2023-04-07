В «Жовтні» открывают кинокнижный магазин

73
Мария Иващук
share share

В кинотеатре «Жовтень» 9 апреля открывают кинокнижный магазин.

Официальное открытие состоится в 12:00 с выступлением диджея и благотворительным сбором книг на поддержку Волынского перинатального центра и для полки кинотеатра «Жовтень».

Открытием занимается книжный магазин-кафе «Закапелок».

Программу мероприятия можно просмотреть здесь .

Ранее мы писали, что в кинотеатре Жовтень будут проходить бесплатные кинопоказы для пенсионеров.

Читайте также : Когда откроют кинотеатр «Краков» на Русановке

Фото: cinemabook.store

Опубликовано: 07 апреля 2023
жовтень
share share
«Урбанина» создала справочник по восстановлению Ирпеня «Урбанина» создала справочник по восстановлению Ирпеня В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery Uklon запустят в двух странах Uklon запустят в двух странах В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса Проспект Правды и Воздухофлотский: В Киеве стартовало голосование о переименовании 27 городских объектов Проспект Правды и Воздухофлотский: В Киеве стартовало голосование о переименовании 27 городских объектов Во Львове показали концепцию индустриального парка «Сигновка»: что там будет Во Львове показали концепцию индустриального парка «Сигновка»: что там будет
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.