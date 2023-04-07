«Урбанина» создала справочник по восстановлению Ирпеня

Команда архитекторов, исследователей и урбан пленэров «Урбанина» создала справочник с общими рекомендациями по восстановлению Ирпеня.

«Мы проанализировали градостроительную ситуацию в Ирпене до полномасштабного вторжения и более подробно рассмотрели разрушение после оккупации», – говорят в команде.

В марте «Урбанина» выпустила «Справочник по восстановлению городов» и на его основе разработала актуальные рекомендации по развитию Ирпеня для краткосрочной и долгосрочной перспектив.

Просмотреть справочник можно здесь .