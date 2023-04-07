«Урбанина» создала справочник по восстановлению Ирпеня

123
Мария Иващук
share share

Команда архитекторов, исследователей и урбан пленэров «Урбанина» создала справочник с общими рекомендациями по восстановлению Ирпеня.

«Мы проанализировали градостроительную ситуацию в Ирпене до полномасштабного вторжения и более подробно рассмотрели разрушение после оккупации», – говорят в команде.

В марте «Урбанина» выпустила «Справочник по восстановлению городов» и на его основе разработала актуальные рекомендации по развитию Ирпеня для краткосрочной и долгосрочной перспектив.

Просмотреть справочник можно здесь .

Читайте также : В Ирпене предприниматели собственными силами восстановили разрушенный детский сад

Опубликовано: 07 апреля 2023
Урбанина Ірпінь
share share
В «Жовтні» открывают кинокнижный магазин В «Жовтні» открывают кинокнижный магазин В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery Uklon запустят в двух странах Uklon запустят в двух странах В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса Проспект Правды и Воздухофлотский: В Киеве стартовало голосование о переименовании 27 городских объектов Проспект Правды и Воздухофлотский: В Киеве стартовало голосование о переименовании 27 городских объектов Во Львове показали концепцию индустриального парка «Сигновка»: что там будет Во Львове показали концепцию индустриального парка «Сигновка»: что там будет
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.