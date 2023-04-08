Смотрите, как будет выглядить Макаровская медицинская амбулатория после реконструкции

https://bzh.life/gorod/v-ukrayini-za-koshti-es-zbuduyut-energoefektivne-zhitlo-dlya-pereselencziv-i-vidnovlyat-infrastrukturu-na-kiyivshhini/В Макарове уже почти завершена реконструкция медицинской амбулатории, которая была уничтожена оккупантами в марте 2022 года и обслуживала 16 тысяч пациентов.

Об этом пишет Украинское архитектурно-дизайнерское агентство Bogdanova Bureau.

В агентстве сообщили, что не только восстановили функциональность здания, но и проявили в нем коллективную память. Концепция амбулатории совмещает архитектуру со своеобразным мемориалом памяти.

“Эмоционально мы проявили в нем три ключевые идеи. Сила как основа. Боль, как воспоминание. Жизнь как ростки”, - объяснили в Bogdanova Bureau.

Новое здание с экзоскелетом из обугленных балок зафиксирует память о случившемся в поселке в начале российского вторжения. Эти балки имеют фактуру обожженного дерева, что символизирует каркас разрушенного здания Макаровской амбулатории. Это зрительно простое и эмоционально глубокое решение трансформирует пространство вокруг амбулатории.

Молодые деревья будут высажены между новым зданием и символическим наружным каркасом. Таким образом, будет создана зеленая зона, которая формирует эмоциональное пространство новой жизни вокруг здания.

Кроме экстерьера Макаровской амбулатории, агентство разработало интерьер вестибюля .

Фото: Bogdanova Bureau