Евгений Клопотенко предлагает создать Музей борща в Киеве

Известный повар Евгений Клопотенко предложил создать музей культуры приготовления украинского борща в Киеве.

Он предлагает собрать в одном месте рецепты и разные интерактивы.

“Вот зашел туда иностранец, почитал о борщевом наборе, порисовал свеклой, поел. И вышел с полным представлением о том, что такое украинский борщ. А потом понес эти знания в мир”, - написал Клопотенко в Facebook .

По его словам, музей свареного борща уже есть в Опошне – поселке городского типа в Полтавской области.

Раньше мы писали , что фильм «Борщ. Секретный ингредиент» с Евгением Клопотенко вышел на Netflix.