Евгений Клопотенко предлагает создать Музей борща в Киеве

Известный повар Евгений Клопотенко предложил создать музей культуры приготовления украинского борща в Киеве.
Он предлагает собрать в одном месте рецепты и разные интерактивы.
“Вот зашел туда иностранец, почитал о борщевом наборе, порисовал свеклой, поел. И вышел с полным представлением о том, что такое украинский борщ. А потом понес эти знания в мир”, - написал Клопотенко в Facebook .
По его словам, музей свареного борща уже есть в Опошне – поселке городского типа в Полтавской области.
Раньше мы писали, что фильм «Борщ. Секретный ингредиент» с Евгением Клопотенко вышел на Netflix.
Фото: Facebook-страница Евгения Клопотенко