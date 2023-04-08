Евгений Клопотенко предлагает создать Музей борща в Киеве

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Валерия Гуржий
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Известный повар Евгений Клопотенко предложил создать музей культуры приготовления украинского борща в Киеве.

Он предлагает собрать в одном месте рецепты и разные интерактивы.

“Вот зашел туда иностранец, почитал о борщевом наборе, порисовал свеклой, поел. И вышел с полным представлением о том, что такое украинский борщ. А потом понес эти знания в мир”, - написал Клопотенко в Facebook .

По его словам, музей свареного борща уже есть в Опошне – поселке городского типа в Полтавской области.

Раньше мы писали, что фильм «Борщ. Секретный ингредиент» с Евгением Клопотенко вышел на Netflix.

Фото: Facebook-страница Евгения Клопотенко

Опубликовано: 08 апреля 2023
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