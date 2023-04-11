В Буче начали строительство фабрики-кухни для приготовления обедов школьникам

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Мария Иващук
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В Буче стартовало строительство первой в Украине фабрики-кухни , где будут готовить обеды для всех учебных заведений трех общин — Бучанской, Немишаевской и Бородянской, сообщает мэр Бучи Анатолий Федорук.

Каждый день здесь будут готовить более 10 тысяч порций горячих обедов для детей. Еще одну фабрику построят в Харьковской области.

Фабрика-кухня в Буче должна заработать 1 сентября 2023 года. Меценатом проекта стал Говард Баффет, американский филантроп и бизнесмен.

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Опубликовано: 11 апреля 2023
Буча
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