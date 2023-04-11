В Украине запустили социальный YouTube-проект с бабушками, которые учат вязанию

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Мария Иващук
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Социальное предприятие Vbrani запустило YouTube-проект, в рамках которого женщины учат аудиторию вязанию.

Сейчас на канале опубликованы два видео, где Валентина объясняет, как создать носки методом турецкой вязки, а Лариса рассказывает, как создать подтарельники.

«Наши видео — это возможность овладеть современными методами вязания и увеличить вероятность продаж. Мы делимся теми методами, с которыми работаем сами, так что если кто-то после просмотра уроков захочет присоединиться к команде наших мастериц, мы будем рады», — рассказала Platforma основательница и менеджер предприятия Оксана Бриндзак.

Социальное предприятие Vbrani работает на базе Львовского гериатрического пансионата. Мастерицы пожилого возраста вяжут носки, авоськи, подтарельники и получают за это денежное вознаграждение.

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Опубликовано: 11 апреля 2023
YouTube
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