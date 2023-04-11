На Троещине открылась пиццерия от переселенцев из Мариуполя

На Троещине начала работу пиццерия «Моко пицца» от переселенцев из Мариуполя.

У собственников «Моко пиццы» было две пиццерии в Мариуполе и несколько заведений в других городах Донецкой области, пишет The Village Украина . Сейчас продолжает работать только одна пиццерия, в Покровске, в 40 километрах от линии активных боевых действий.

В киевском заведении готовят американскую пиццу, пиццу-пирог с брусникой, пиццу с лососем и соусом терияки, а также пиццу с грушей и сыром дор блю.

В «Моко пицца» также работает доставка .

Адрес : улица Данькевича, 14

Часы работы : 10:00 – 21:00

Цены : пицца «Четыре сыра» – 220 грн, пицца «Баварская» – 220 грн, вегетарианская пицца – 260 грн, пицца с лососем и соусом терияки – 310 грн, пицца-пирог с брусникой – 170 грн. Капучино – 35 грн, латое – 40 грн.

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