На Milan Design Week 2023 покажут 5 украинских брендов, объединенных одной концепцией

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Ирина Маймур
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В выставке Milan Design Week 2023, которая пройдет с 17 по 23 апреля, примут участие 5 украинских брендов. Их объединит общая концепция CONTINUUM, сообщается в прессрелизе.

Цель CONTINUUM — показать украинский бизнес и страну необычным способом с яркой концепцией и перформансами.

Участниками коллективного стенда станут украинские бизнесы, не конкурирующие, а исключительно дополняющие друг друга. Это бренды таких направлений: дизайн, мода, парфюмерия, кулинария и ремесленничество.

Концепцией CONTINUUM хотят продемонстрировать, что украинский продукт интеллектуальный, имеет отличное качество и глубокое содержание. Чтобы показать, насколько высоко может Украина конкурировать в среде нишевых отраслей, выбрали одних из лучших представителей в своих сферах.

Это такие бренды:

  • FAINA от Виктории Якуши (дизайнерский бренд мебели, декора и освещения);
  • ДИНАРА КАСЬКО (шеф-кондитер, сочетающая компьютерное моделирование и кулинарию);
  • DZHUS (концептуальная одежда и аксессуары, изготовленные из материалов cruelty-free);
  • SOLOMIA RCS (Reshetylivka craft studio) (гобелены, ковры, декоративные украшения для дома);
  • ARBORETUM от Влада Зварыча (духи).

Белый станет основным цветом украинской экспозиции. Музыка станет частью концепции CONTINUUM.

В программе предусмотрено много перфомансов. Посетители смогут принять участие в плетении гобелена и мастер-классе по кулинарии.

Ранее мы писали о 7 брендах, популяризирующих украинское.

Фото: faina.design/continuum

Опубликовано: 11 апреля 2023
Made in ukraine українські виробники українські бренди
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