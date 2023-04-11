В Украине стартовал сбор книг для военнослужащих

Минкульт и общественная организация «Культурный десант» положили начало инициативе по сбору книг для военнослужащих.

Целью проекта является поддержка украинских военных, предоставление им возможности расслабиться и абстрагироваться после напряженного боевого дня, а также развитие культуры чтения среди бойцов.

Проект уже поддержали сети книжных магазинов «Клуб сімейного дозвілля», «КМ-Букс» і «Моя книжкова полиця». В этих книжных магазинах можно приобрести книги для украинских защитников, подписать их и оставить на специальной полке. Книги могут быть совершенно разные.

Также в книгу можно вложить открытку с пожеланиями и добавить свои контакты для дальнейшей переписки.

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