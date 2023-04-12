«Укрзализныця» завершила капитальный ремонт моста через реку Ирпень

«Укрзализныця» сообщила о завершении капитального ремонта железнодорожного моста через реку Ирпень, движение поездов через мост открыто двумя путями.

Это позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня и городов-сателлитов Киева.

Фото иллюстративное

«Железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста и на их месте построили фактически новый переход через реку», – добавляют в УЗ.

Железнодорожный мост через реку Ирпень в одноименном городе Киевской области был разрушен 21 марта 2022 года. В первые дни полномасштабного вторжения железнодорожникам удалось эвакуировать из Ирпеня в Киев около 4,5 тысяч жителей, преимущественно женщин и детей. После этого путь был поврежден обстрелами, несколько пустых пассажирских вагонов, следовавших за ирпенскими беженцами, сошли с рельсов.

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Фото: из открытых источников