Во Львове заработал реабилитационный корпус Unbroken с роботизированным оборудованием и бассейном: фото

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Мария Иващук
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Во Львове заработал новый реабилитационный корпус Unbroken Ukraine на Ивана Миколайчука, 9.


«Это 7 этажей самого современного оборудования для качественной помощи раненым: роботизированная система ходьбы, экзоскелеты, робоперчатки. Благодаря специальным стальным подъемникам прикованные к кровати пациенты смогут переместиться в бассейн или реабилитационную комнату», - рассказывает городской голова Львова Андрей Садовой.

Каждый год специалисты центра будут лечить более десяти тысяч человек. Среди направлений – хирургия, в том числе реконструктивная, а также ортопедия и роботическое протезирование. В Центре не только будут устанавливать протезы пострадавшим от войны украинцам, но и будут производить.

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Также в больнице обустроили «квартиру» и «магазин», чтобы пациенты в реальных условиях адаптировались к бытовой жизни.

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Фото: Андрей Садовой

Опубликовано: 12 апреля 2023
Львів
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