На Контрактовой площади установят артобъект в виде куба с лабиринтом: что это за акция

На Контрактовой площади 19 апреля состоится открытие артобъекта – зеркального куба с лабиринтом, который должен напомнить о важности борьбы с коррупцией в украинском обществе.

Об этом сообщает организатор акции Глобальный договор ООН в Украине, пишет «Твоє Місто».

Целью установки является привлечение внимания к личной ответственности за искоренение коррупции. Куб имеет зеркальную поверхность, чтобы люди видели свое отражение.

«Это символизирует личную ответственность каждого из нас за существование явления коррупции в украинском обществе. Каждая наименьшая взятка создает предпосылки для толерантности коррупционных проявлений на высших уровнях. Поэтому преодоление коррупции начинается с личного неприятия ее в частной жизни», – рассказывают в организации.

Лабиринт внутри создает помеху прохождению через куб. Так организаторы хотят напомнить, что искоренение коррупции из общественной культуры – это непростая задача с преодолением многочисленных препятствий. Чтобы это осуществить необходимы совместные действия на уровне государственного сектора, общественных организаций и бизнесов, которые должны работать по принципам добропорядочного взаимодействия.