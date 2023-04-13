GlobalLogic представила бионические протезы и дефибрилляторы, созданные в Украине

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Мария Иващук
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IT-компания GlobalLogic презентовала инновационные разработки в сфере медицинских технологий на международном форуме Unbroken во Львове, сообщает IT Expert.

Украинские инженеры вовлечены в проекты ключевых медицинских компаний, которые охватывают почти 10% мирового рынка здравоохранения.

На форуме GlobalLogic представила, в частности, систему мониторинга состояния пациента через «облако». Разработка позволяет собирать информацию о состоянии пациента и передавать его в облачное хранилище, затем данные передаются в медицинскую систему больницы.

Также украинские инженеры создают софт для оборудования для донации крови и «умные» дефибрилляторы для гражданских и военных. Программное обеспечение проводит первичную диагностику организма больного и определяет необходимость использования дефибриллятора.


Это важно, ведь во время процедуры дефибрилляции через организм человека проходит ток с напряжением от 4000 до 7000 Вт, что является травматичным, поэтому проводить такие действия без необходимости противопоказано.

Также инженеры представили новейшую разработку стартапа Allbionics.ai — бионический протез руки, который благодаря сенсорам считывает команды из мышц руки пользователя и позволяет выполнять различные хваты и движения.

Стартап использует технологии 3D сканирования конечностей для изготовления индивидуальных креплений и протезов, подходящих для каждого пациента с учетом его анатомии.

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Опубликовано: 13 апреля 2023
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