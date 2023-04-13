В Изюме заметили граффити, похожее на работы Бэнкси: фото

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Мария Иващук
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Британский фотограф Эд Рем заметил в Изюме Харьковской области граффити, похожее на работу британского уличного художника Бэнкси.

Граффити нарисовано на иссеченном обломками советском памятнике. Однако фотограф отметил, что Бэнкси до сих пор не подтвердил авторство этой работы.

“Стритарт с плачущим мальчиком, нарисованный на советском памятнике в городе Изюм Харьковской области, Украина. Бэнкси не заявлял права на это произведение, как известно, он работал в Киеве и Киевской области”, – отметил фотограф.

Ранее мы сообщали, что граффити Бэнкси в Киеве защитили стеклом . Также работы Бэнкси в Киевской области поместили под стекло и подключили круглосуточный мониторинг.

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Фото: Ed Ram для The Guardian

Опубликовано: 13 апреля 2023
Бенксі в Україні
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