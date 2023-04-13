В Киеве можно сдать на переработку вспененный полиэтилен

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Мария Иващук
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«Україна без сміття» начала принимать на переработку вспененный полиэтилен, сообщили в организации.

Чаще вспененный полиэтилен используется для упаковки посылок, в него упаковывают технику или хрупкие предметы. Он бывает в виде жестких блоков или гибкой матовой пленки.

На сортировочной станции будут стоять два контейнера: для белого и цветного вспененного полиэтилена. Он должен быть чистым, сухим, без скотча, наклейок или серебристого напыления.

Что будет с сырьем дальше?

Вспененный полиэтилен передадут заготовителю, который будет его измельчать и продавать производителю пластиковых гранул, из которых затем будут производиться полиэтиленовые пакеты.

Напомним, что ранее УБС запустила сбор полистирола : из него будут делать экологическую мебель и декор.

Опубликовано: 13 апреля 2023
Україна без сміття
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