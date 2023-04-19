Фильм Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург» стал лидером украинского проката

Новый фильм режиссера Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург» стал лидером кинопрокатного уикенда и показал второй лучший старт среди украинских проектов с начала полномасштабного вторжения.

Лента собрала 5,59 млн. грн. за первый уикенд проката, его посмотрело более 36,400 зрителей.

Главные роли в фильме сыграли участники рэп-группы Курган и Agregat – братья Рамил и Амил Насировы.

«Люксембург, Люксембург» - второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича, хорошо известного зрителям по комедии «Мои мысли тихие». Фильм принимал участие в конкурсе «Горизонты» на 79-м Венецианском международном кинофестивале, а 13 апреля 2023 года стартовал в украинских кинотеатрах.

В мае 2022 года фильм стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов «proMOTION», начатой Украинским институтом. Международная промоподдержка в рамках программы осуществляется при помощи Göteborg Film Fund.